Lealtad y compromiso de las fuerzas armadas

Mi profundo dolor ante la partida al éter eterno de mi gran amigo y estupendo colega, Luis Enrique Martínez Bernal, fuimos de la generación de las décadas de lo 50 y 60. Nos conocimos cuando era locutor y reportero en Radio Centro, nosotros en la XEDF, pionera de los noticiarios en México. Luego ingresó al diario La Prensa, cuando les arrebataron su Cooperativa luchó con otros camaradas, como nuestro inolvidable coasociado, Fernando González Mora. Nunca les hicieron justicia. Acompaño en su aflicción a su querida familia e incontables amigos. In Memóriam.



Distingo las frases que más merecieron mención en los medios y en las redes sociales del discurso que pronunciara el General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, durante la ceremonia conmemorativa del CX aniversario de aniversario de la Revolución Mexicana, encabezada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.



Esta conmemoración es de gran trascendencia, ya que después de la independencia y la guerra de reforma, inicia la tercera gran transformación nacional con la Revolución Mexicana, primer movimiento social del siglo veinte en el mundo’.



El camino que se recorre en la carrera militar es recto y no admite desviaciones de ningún tipo, cada uno con su correcto actuar se va formando su propio prestigio’.



Tengan presente que la dignidad personal y el conocimiento cabal de los deberes, es lo que conduce al soldado, marino o guardia nacional a actuar con honradez, probidad e integridad.



Nuestra lealtad institucional es a toda prueba; 107 años de institucionalidad desde el nacimiento de las actuales fuerzas armadas de la nación, hablan por sí solos y nos dan luz sobre: La alta responsabilidad que implica pertenecer a ellas.



El compromiso de coadyuvar en la atención y resolución de los grandes retos nacionales.



El respaldo para las familias de comunidades vulnerables, que sienten de cerca su acompañamiento con las actividades de labor social.



Refrendar el compromiso de seguir contribuyendo a la seguridad nacional, a la seguridad interior y a la seguridad pública.



El compromiso de seguir cumpliendo nuestras funciones con apego a la legalidad, transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos.



El instituto armado jamás ha buscado ni buscará protagonismo, porque nuestra esencia es servir a la patria.



Así pues, es evidente que no anhelamos ningún poder, porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo.



Por ello, nada nos desanima, nada nos detendrá en el servicio que prestamos a los mexicanos.



Hoy más que nunca, estamos comprometidos con la transformación que está en marcha.



Hoy más que nunca, el estado mexicano puede confiar en la lealtad institucional que, durante más de un siglo, han hecho patente sus fuerzas armadas y hoy guardia nacional.



Es así qué, hoy más que nunca, ejército, armada, fuerza aérea y guardia nacional estamos determinados y comprometidos con las mejores causas de México.



El comentario pudiera estar implícito, sin embargo es mejor dejarlo a los respetados lectores, radioescuchas y cibernautas.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx e IRRADIA NOTICIAS.



TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

FELAP MEXICO