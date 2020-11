Leamos de otras latitudes

La arquitectura y las estatuas griegas y romanas antiguas no eran blancas. Hechos históricos difíciles de creer.

Durante las excavaciones de la ciudad de Pompeya, los historiadores descubrieron que las antiguas estatuas, edificios e incluso muros romanos y griegos de edificios residenciales estaban pintados en varios colores.

Para cuando los europeos quedaron fascinados por el arte y la arquitectura de los antiguos romanos y griegos durante el Renacimiento y comenzaron a usarlo como inspiración, la pintura se desvaneció y los artistas comenzaron a recrear estatuas en mármol blanco puro, perpetuando sin saberlo este mito de larga data

Cierto el que persevera alcanza, como nosotros, Bey y yo, que las recorrimos en 1975, en el tercer viaje a la bota Itálica, y la primera a Nápoles, Italia.

Excélsior, a quien servimos 35 años, nos envió en misión periodística.

La casa del fauno

La villa privada más grande de toda Pompeya.

En la Casa del Fauno, los arqueólogos encontraron algunas de las obras de arte más importantes de la ciudad, incluido un mosaico de Alejandro Magno, que lo representa en la batalla con Darío III, gobernante del Imperio persa.

La casa lleva el nombre de otro hallazgo arqueológico, una estatua de bronce del Fauno.

La estatua y los mosaicos originales se conservan en el museo arqueológico de Nápoles, pero la casa todavía contiene una increíble obra de formas geométricas y patrones en el piso.



Las casas de baños

Las casas de baños son un sitio común en todas las ciudades romanas, y los ciudadanos ricos incluso tenían casas privadas en sus hogares.

Los baños públicos estaban abiertos a personas de todas las clases, incluidos los esclavos, pero los hombres y las mujeres solían usar diferentes casas.

Las casas de baños sirvieron tanto como lugar de reunión como de limpieza.

Pompeya tenía tres casas de baños diferentes:

Los baños Stabian, los baños centrales y los baños del foro.

Los baños Stabian son las casas de baños más antiguas del Imperio Romano.

Los baños del foro son los más pequeños de Pompeya, pero al mismo tiempo, son los más decorados.

En Pompeya, no había baños separados para hombres y mujeres, por lo que cada género había asignado horarios.

El Anfiteatro

El anfiteatro de Pompeya fue construido alrededor del año 70 a.E.C., y es el anfiteatro más antiguo del mundo.

También es el anfiteatro romano más antiguo que fue construido de piedra.

Antes de eso, todos los anfiteatros estaban hechos de madera.

El segundo anfiteatro más antiguo es el Coliseo de Roma, construido casi un siglo después.

El lugar era conocido como "Spectacula", ya que la palabra para anfiteatro (amphithehatrum) aún no existía.

El teatro podría albergar a 20,000 espectadores, que consistía en la población total de Pompeya en ese momento.

En 59 E.C., surgieron disturbios durante un partido deportivo entre lugareños y fanáticos de una ciudad vecina, lo que resultó en que el Senado prohibiera cualquier tipo de juegos allí durante 10 años.

Moldes de yeso

Las personas que tuvieron la mala suerte de quedar atrapadas en Pompeya durante la erupción volcánica fueron enterradas hasta la muerte bajo cenizas tóxicas y ardientes que cayeron del cielo.

En 1870, Giuseppe Fiorelli, el arqueólogo italiano que trabajó para preservar Pompeya, utilizó una técnica de moldeo de yeso líquido para crear copias de los espacios que dejaron los antiguos residentes que perecieron en el desastre.

Las estatuas resultantes representan personas, animales y diversos objetos en toda la ciudad.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio que albergaba estas estatuas sufrió graves daños, y las estatuas ahora se exhiben en toda la ciudad, así como en el museo arqueológico de Nápoles.

El mayor número de personas (13) se encontraron en un huerto local de frutas, donde intentaron huir para salvar sus vidas.

Villa dei Misteri

En las afueras de Pompeya, en la carretera que conduce al puerto local, se encuentra una villa bien conservada llamada "Villa dei Misteri" (Villa Misteriosa).

La villa romana alberga hermosos frescos que representan a una mujer que se inicia en el culto prohibido de Dioniso, el dios de la vendimia, la vinificación y el vino, de la locura ritual, la fertilidad, el teatro y el éxtasis religioso en la mitología griega.

La villa lleva el nombre de la ceremonia secreta representada. El fondo rojo de los frescos dice la ceremonia de iniciación con detalles increíbles, y afuera puedes encontrar un impresionante balcón con lujosas habitaciones, todo lo cual crea una vista increíble.

