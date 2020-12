LeBron James, Deportista del Año por cuarta ocasió

+Puedo causar un mayor impacto fuera de la duela ahora, afirma



+Desea seguir inspirando a la gente con la forma en que juega al basquetbol



+Hay muchas cosas más que puedo hacer afuera para cultivar, inspirar, unir y dar poder a la gente’, advierte



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).– Crítico del presidente Donald Trump, LeBron James, durante todo 2020, manifestó su apoyo decidido al movimiento Black Lives Matter. Ayudó a convencer a muchas personas que jamás habían votado para que acudieran a las urnas. Encontró más formas de mejorar la vida de la gente en su ciudad natal. Y de paso, como corolario, conquistó otro título de la liga estadunidense de basquetbol NBA.



El desempeño de James en la cancha volvió a ser espectacular en el año. Cosechó su cuarto título de la NBA y su cuarto trofeo al jugador más valioso de la final, además de colocar a los Lakers de Los Ángeles de vuelta en la cima del basquetbol.



Por su brillo y liderazgo dentro y fuera de la cancha, la agencia informativa The Associated Press anunció que James es el ganador de su Premio al Deportista masculino del año por cuarta ocasión. Con lo que ha igualado un récord.



’Todavía sé qué hacer en la cancha y, evidentemente, doy todo a este deporte’, dijo James.



’Pero puedo causar un mayor impacto fuera de la duela ahora. Quiero seguir inspirando a la gente con la forma en que juego al basquetbol. Pero hay muchas cosas más que puedo hacer afuera para cultivar, inspirar, unir y dar poder a la gente’, agregó.



La AP entrega este galardón desde 1931. Al obtenerlo por cuarta vez, James igualó a Lance Armstrong y Tiger Woods, con el mayor número entre los hombres.



Tres mujeres han recibido el premio en al menos cuatro ocasiones: Babe Didrikson lo logró seis veces, mientras Serena Williams lo ha alcanzado en cinco y Chris Evert en cuatro.



James se convirtió también en el primer jugador que ha sido el más valioso de la final de la NBA con tres equipos diferentes. En enero, rebasó a Kobe Bryant como el tercero con más puntos en la historia, un día antes de que el ex astro de los Lakers muriera en un accidente de helicóptero.



En su último tuit, Bryant envió una felicitación a James.



’Es el mejor basquetbolista que se haya visto en el universo’, recalcó en octubre el entrenador de los Lakers, Frank Vogel.



’E incluso si piensas que lo sabes, te das cuenta de que no lo sabías luego de que convives con él todos los días. Lo diriges, ves su mentalidad, ves sus ajustes, la forma en que lidera al grupo’, argumentó.



James totalizó 78 puntos en la votación de un panel de 35 consumidores y editores de la AP. Patrick Mahomes, mariscal de Kansas City y el jugador más valioso del pasado Supertazón, se ubicó en el segundo sitio, con 71 puntos.



Lewis Hamilton, quien igualó un récord con su séptimo campeonato de pilotos en la Fórmula 1, quedó en un distante tercer sitio, con 14 unidades.



James obtuvo también el premio de la AP al mejor deportista masculino del año en la última década. Había recibido ya el galardón al más destacado en 2013, 2016 y 2018.