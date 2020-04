LECCION AL MUNDO, MUESTRA INEFICACIA DE ’GOBIERNOS’, Y LA ’MENDICIDAD’ HUMANA

¿Quién responderá, por los donativos para enfrentar la pandemia?..

Los dirigentes sociales al servicio de ’partidos políticos’, constante ha sido la tarea de las ’gerencias’ de los institutos partidistas, afiliar a los ciudadanos que han logrado el respeto y reconocimiento de sus vecinos en las gestiones comunitarias, para incrustarlos en sus nóminas, evidente gran mayoría ha sucumbido al canto de las sirenas y cambia la seda por el percal...

No se pide ’su dinero’, pedimos que no den dinero a los partidos...

Javier Garza, legislador local por el PAN, en Reynosa, Tamaulipas, repartió en bolsas, con el logo del partido la donación que hicieron los productores de tomate a los grupos marginados...

Mitosfki: 15 de cada cien mexiquenses, aprueban a del Mazo...

El brutal aumento en los precios de los artículos de primera necesidad, por parte de comerciantes en general, retrata la codicia de los vendedores y ridiculiza las intenciones de las dependencias del ramo, la disposición oficial al respecto les valió y con un cinismo digno de gobernador, lucran con la necesidad ciudadana, que provoca una singular pandemia mundial, que le está dando un coletazo de dinosaurio a México, mientras ’autoridades’ se rasgan las vestiduras, ’aplicando’, las normas vigentes, otras ’autoridades’, ordenan medidas para enfrentar al virus, las demás con una cara más dura que un diputado, omiten vaya usted a saber en complicidad a qué intereses voltean a ver la luna...

Alcaldes cierran sus fronteras a ciudadanos en tránsito...

Los consorcios de empresas mercantiles, BACHOCO, no produce huevos, los acapara; no produce pollos, los engorda; MASECA, no produce maiz, lo almacena; WALMART, no produce nada, dedicado a la compra venta con elevados costos al consumidor final y... la lista de ’intermediarios’ es más larga que la de evasores de impuestos...

785 millones de MORENA, para la contingencia...

Un médico para 100 pacientes, una enfermera para 20 hospitalizados; 20 asesores para un diputado, --- vehículo con chofer, guarura celular y viáticos, --- contra ésta desigualdad, tanto éste medio, como ’el arribafirmante’, tenemos algunos lustros de ejercer la denuncia periodística al respecto...

Cinco punto 7 de cada diez toluqueños, reprueban a JUANRO...

Mientras las ’infanterías de la salud’, exponen el físico en el frente de la guerra, contra el virus, los ’jefes’: alcaldes, alcaldesas, gobernadores, empresarios, la cúpula eclesiástica y los ’íconos de la manipulación’ informativa, se desgarran las vestiduras y repiten como loritos de patio rico, las ’instrucciones’ que debe seguir el ciudadano y las medidas que han tomado los ’gobiernos’, --- desde la comodidad de sus oficinas, --- para prevenir contagios masivos, en éste marco las ’infanterías de la salud’, tienen que denunciar, con sus manifestaciones, que no cuentan con los insumos necesarios para cumplir con su trabajo, un día no y el otro tampoco...

La moneda, sigue en el aire y el virus, también...

La sicosis y la intolerancia, los pretextos de los humanos, para ’contagiar’, de sus personales angustias a cercanos y lejanos parientes, a su amistades con las ’virales noticias’, ciertas o no; de la acelerada dispersión del virus en la atmósfera del círculo familiar... CONTINUARA...