LECCIONES CONSTITUCIONALES

Tomar decisiones es lo más importante al desarrollar actividades diarias en la Escuela, en la plaza pública, frente a un partido político o grupo para alcanzar el poder, el desarrollo de Liderazgo, de una buena Motivación, de Trabajo en equipo, de Competencias en el mando de desarrollo de los equipos de trabajo, es fundamental para el buen desempeño de actividades sociales y políticas.

Comprender el Liderazgo significa dominar aspectos diversos, es formativo. En el Liderazgo se explica cómo debe ser un líder decisivo, a la vez de que debe manejar valores que forman parte de su personalidad, algunos la definen como la impresión que una persona causa en un escenario, foro, tribuna, etc. Pero para proyectar una clara, definida y fuerte personalidad, no basta dar un buen aspecto, es necesario que la persona incluya en su léxico, palabras que sean referentes a la grandeza de su patria, así como palabras concisas y claras para poner un ejemplo a los demás y proyectar lo que se desea. Los líderes populares con ideales populistas implantan mejor el populismo. México transita otra vez a las imágenes políticas, a un centralismo de la política, al escenario de actores que marcan el rumbo y destino de la política nacional.

Dentro de los factores que intervienen en el buen desempeño del liderazgo, debemos contemplar el TIEMPO, el trabajo en equipo. Todo dirigente que no recurra en apoyo a un calendario, no medirá las posibles consecuencias de lo que se pretende o se plantea, ya que también debe observar con sumo análisis la lógica de los acontecimientos. Así mismo el factor de realizar ALIANZAS para o con los miembros de una sociedad con el fin de realizar funciones y alcanzar OBJETIVOS, METAS, IDEALES, es preciso que el que realice dichas alianzas no olvide NUNCA a los indecisos ni a los que ostentan una posición contraria a la propia, por lo que hay traiciones en todo grupo.

La manipulación en los medios de comunicación a diario, taladran la conciencia popular, la comprensión de lo que ocurre en un núcleo de poder, se da de acuerdo a las decisiones centrales, no a las decisiones populares.

Los Líderes actuales adolecen de esta preparación y hasta de ideales, de principios de grupo, no hay más que seguidores y perseguidores de beneficios en partidos, grupos, que por intereses se mueven en la política que ha cambiado de mandos, pero no de sustancia. La corrupción es un estigma de todo grupo en el poder y crece a medida que crecen los intereses. Formar un nuevo tipo de ciudadano, honesto, digno y respetable es ya una necesidad emergente para nuestra sociedad mexicana.

Por otra parte, en las peticiones sociales o populares de hoy, no se responde al derecho de petición, no se agotan las instancias administrativas o constitucionales, los grupos de presión política son de violencia, no se agota la petición respetuosa y por escrito dirigida a los actores políticos, autoridades o instituciones, es más, se desconocen que existan mecanismos legales para hacer una petición respetuosa en fundamento al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su correlativo artículo 13° de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, como el caso de quienes hacen tomas de calles e instituciones sin sentido y con lujo de violencia.

El actual populismo va marcando una forma de exigencia social, pública, ’popular’, si una organización es grande, por la suma de la grandeza de sus hombres y esta consiste en aceptar, creer que se es grande, creer para llegar a ser, proyectando siempre sencillez y exactitud en el obrar, muchos valores se han perdido en la marcha por exigir sin comprender la naturaleza de las instituciones.

Parece ser que esta Cuarta Transformación va detonando y dibujando una línea muy certera al ’populismo garantista’ que es: 1.-En su modalidad alterna al Constitucionalismo Popular, es parecido al Modelo Sudamericano, el pueblo tiene la primer y la última palabra. Como en el caso de consultas populares y su aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consulta por esto y aquello. 2.-Los problemas nacionales y económicos a Consulta y Deliberación. EL H. Congreso y el Pueblo son los pretextos de gobernar con sentido humano. 3.-la Participación Ciudadana y la Experimentación de actividades tendientes a lo popular. Que trae consigo Beneficios sociales y populares, se descifra en popularizar lo social o popularizar lo jurídico, popularizar lo económico, que vamos en la buena ruta, que estamos bien, etc., sirve para fines electorales.

El pueblo mexicano necesita cada vez más Motivación hacia su nueva realidad política, económica y social, que es un elemento importante para todos los trabajadores y mexicanos, puesto que la motivación los lleva a realizar mejor su trabajo, en esta 4T, existe la gran necesidad de un plan de incentivo para incrementar la productividad y el desempeño de cada trabajador, calmar alborotos con otros, solucionar corrupciones con sentido humano y popular.

Recordemos que lo popular no es lo social, que tampoco es lo mejor o lo más humano, lo popular es lo extraído de un lenguaje jurídico político que alienta a la renovación de la nueva izquierda, que con formas motivacionales va desarrollando su lenguaje en la equidad, en principios constitucionales ’populares’, finalmente para que los mexicanos cumplan a cabalidad los objetivos nacionales trazados por un solo hombre en el poder, de los cuales muchos han renunciado a colaborar, otros más, no saben la ruta a seguir, y otros, muchísimos más, desconocen el por qué, siguen alentando un cambio llamado 4T, y otros más desangelados marchando sin conocer realmente la naturaleza de una 4T que apenas es un esbozo, un dibujo político anticorrupción, frente a los grandes problemas y retos nacionales que enfrenta México. La 4T es populismo, un camino aún, sin metas nacionales propias.