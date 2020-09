Legalizar marihuana, recorte a partidos y avanzar en reforma fiscal, meta de Morena

Pocas veces se les ve juntos, pero de los dos depende la viabilidad y gobernabilidad del Congreso. Ricardo Monreal, en el Senado, y Mario Delgado, en la Cámara de Diputados, cada uno con su estilo, son los responsables de conducir a la aplanadora legislativa de Morena para hacer realidad a la tan cuestionada 4T.



Reunidos ayer en el Senado para sumar al Canal del Congreso al resto de la televisión mexicana en el mecanismo de educación digital para millones de niños y jóvenes en México, Monreal y Delgado delinearon la agenda legislativa pendiente.



De entrada, cómo no, hablaron de que entre diputados y senadores, hay armonía, una buena relación y que lo que importa es legislar a favor de la sociedad.



La agenda común de sus respectivas fracciones de Morena en San Lázaro y el Senado, indicaron, va desde sacar adelante la eliminación del fuero constitucional del Presidente de la República, pasando por la tan traída y llevada legalización de la marihuana y una reforma fiscal y hacendaria progresiva.



Monreal indicó que, en las próximas dos semanas, ’vendrán las comparecencias de secretarios de Estado… abordaremos el tema de la política social, política económica, política interna y política exterior del gobierno de la república, que contiene el Segundo Informe Presidencial que se rindió. Esas son las dos semanas siguientes.



’Luego, se abordará una serie de legislación secundaria que estamos intentando acordar con los grupos parlamentarios.



’Pero va a ser muy intensa la actividad de este Senado en los próximos meses, mucha tarea y mucho trabajo tenemos por delante: cannabis, sistema de justicia, afores, fuero constitucional, también tenemos legislación secundaria que está pendiente, alguna en materia laboral que está pendiente; tenemos 28 dictámenes pendientes ya de aprobación que están suspendidos y que vamos a retomarlo los próximos días después del análisis de la política interior, económica, social y exterior.



’Lo de la marihuana, ya casi a punto, será una ley muy consensuada’, precisó.



Mario Delgado, por su parte, indicó que la coordinación entre diputados y senadores de Morena, ha derivado en que, a dos años de iniciada esta legislatura sea una de las más productivas en la historia, ’y eso tiene que ver con la coordinación que tenemos con el Senado’.



’Nosotros tendremos pendiente, a partir del martes, la revisión del Paquete Económico -Ley de Ingresos y Ley de Egresos- para seguir avanzando en la agenda de la transformación’.



¿El Presupuesto girará alrededor de Covid?, se le preguntó.



Va por las prerrogativas de partidos



’… seguramente será una de las prioridades junto al gasto social. El Presidente ya reiteró que no habrá aumento de impuestos. Vamos a seguir con una austeridad sin concesiones… pero ante el difícil escenario económico para 2021 no me parece justo que sólo las familias mexicanas y el gobierno haga un esfuerzo extraordinario de austeridad.



’Los partidos tienen que entrarle. Por eso presentamos de nuevo una iniciativa de reforma constitucional para reducir el 50 por ciento del financiamiento a los partidos.



’Es momento de solidarizarnos con nuestro país. No puede ser que todo mundo le entre al sacrificio el año que entra, y los partidos vayan a tener más recursos. Creo que si los partidos están a favor realmente de apoyar a la gente, es el momento de hacerlo.



’Imagínense, 3 mil millones de pesos, en este momento, para la atención de la salud, serían buenísimos’.



Del reclamo de la oposición para establecer un programa de ingreso mínimo vital, Delgado dijo que, antes que lo del ingreso mínimo vital, ’lo que debemos hacer es reforzar los programas sociales. Que tengan los recursos necesarios y no disminuyan’.



De la consulta para enjuiciar a ex presidentes, ambos señalaron que en cada cámara se dan procesos ya para recabar el millón 800 mil firmas de ciudadanos que se requieren para echar a andar esa consulta.



Y advirtieron que será la Suprema Corte la que determine si procede o no.



El canal del Congreso se suma



A un mes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio al ciclo escolar de manera virtual, el Congreso mexicano se une al esfuerzo para llevar a los hogares de 30 millones de niños y jóvenes estudiantes las clases que imparten a los maestros de la Secretaría de Educación Pública por el sistema de televisión pública y privada.



Para echar a andar la incorporación de este canal al sistema educativos en tiempos de la pandemia, los presidentes de las juntas de coordinación política del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal y Mario Delgado, respectivamente, junto al titular de Educación Pública, Esteban Moctezuma, suscribieron un convenio de participación.



Así, todos se unen en una causa común, en las tareas propias del sistema educativo nacional, a través del Canal 45.3 de televisión que difundirá las clases que programe la SEP, comentó el senador Ricardo Monreal Ávila.



El programa regreso a clases Aprende en Casa II es una política pública del Poder Ejecutivo, que permite salvaguardar la salud e integridad de millones de niñas y niños, al dar cumplimiento al calendario escolar en una modalidad virtual, dijo el senador Ricardo Monreal.



El zacatecano informó que el Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, construyó un acuerdo unánime con los grupos parlamentarios y con esa fuerza, la fuerza de la unidad impulsa y se suma al proyecto para garantizar un derecho universal a la educación.



El Canal del Congreso, reconoció el también líder de Morena en el Senado, ’es una garantía y sus trabajadores son esforzados, esmerados y profesionales, por lo que tendrá con usted en este propósito, grandes aliados’.



Desde el 24 de agosto, hace una semana y fracción, el Congreso de la Unión ofreció esta alternativa de difusión para el seguimiento de las actividades de educación nivel secundario, desde este canal multiprogramación 45.3.



En el evento estuvieron: Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; Rodolfo González Valderrama, director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, RTC; Ximena Saldaña, responsable de la coordinación del programa SEP, y Eduardo Fernández, director general del Canal del Congreso.



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa