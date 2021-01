Legan listas para envasar 6 millones de vacunas y confirman otros 12 millones

Este lunes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que AstraZeneca envó a México desde Argentina el principio activo de la vacuna contra COVID para iniciar proceso de envasado final.



La vacuna Oxford-AstraZeneca se basa en las instrucciones genéticas del virus para construir la proteína de pico. Pero a diferencia de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna, que almacenan las instrucciones en ARN monocatenario, la vacuna Oxford utiliza ADN bicatenario.



La vacuna a la que apostó más México (77.4 millones de dosis) es además mucho más barata y no tiene tantos problemas de refrigeración.



El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador contrató poco más de 77 millones de vacunas a AstraZeneca y es, por mucho, la mayor apuesta para inmunizar a su población. Se trata de una vacuna barata que no requiere la refrigeración de las de Moderna y Pfizer. La Fundación Carlos Slim también está involucrada en el proceso de desarrollo y en la producción.



El papel de la Fundación Slim en este acuerdo es comprar los insumos necesarios para producir la vacuna a gran escala en México y Argentina para después distribuir entre 150 y 250 millones de dosis en América Latina.



Arturo Elías Ayub, vocero de la Fundación Slim, explicó en agosto que el convenio con el laboratorio AstraZeneca, que está desarrollando la vacuna junto con la Universidad de Oxford, permitirá que la vacuna llegue a América Latina un año antes de lo previsto, lo que fue revelado por el Presidente argentino, Alberto Fernández, y confirmado por López Obrador.



El quinto cargamento de las vacunas de Pfizer y BioNTech, conformado de 439 mil 725 dosis, arribó la semana pasada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para comenzar con el plan de vacunación masiva en los 32 estados del país.



El cargamento aterrizó en suelo mexicano en un avión de la compañía DHL con el nuevo lote de las vacunas que fueron distribuidas a través de 179 rutas terrestres, 46 aeronaves, 879 hospitales y 32 centros, según reveló Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



México tiene contratos de precompra de 34.4 millones de dosis de Pfizer, 77.4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de CanSino y 34.4 millones de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La vacunación masiva contra la COVID-19 en México inició el 13 de enero, luego de que 439 mil 725 dosis de Pfizer, que llegaron un día antes a territorio nacional, fueron llevadas a los centros de redistribución.



Las dosis a distribuir, 439 mil 725 , fueron conducidas a 879 hospitales. Se habilitaron 32 centros de redistribución, 879 células de vacunación, 179 rutas terrestres, 179 escoltas de seguridad, 8 rutas aéreas, 46 aeronaves.



Además, se activaron brigadas Correcaminos de vacunación en cada instalación hospitalaria de las 32 entidades federativas. Su objetivo es concluir la vacunación de los profesionales de la salud empeñados en hospitales COVID.



Por otra parte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, confirmo que México realizará contrato para obtener 12 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19.



Herrera indicó que el gobierno de México está focalizado en la vacuna rusa debido a que la farmacéutica Pfizer hizo un ajuste en la producción para priorizar países con bajos recursos así como se lo encomendó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



La vacuna Sputnik tendrá un costo de menos de 10 dólares, con una eficacia del 91.4%.



Herrara indicó que el martes recibirán 200 mil dosis de la vacuna Pfizer, sin embargo las dos siguientes semanas no habrá entrega de vacuna ya que la farmacéutica realizará adecuaciones a sus plantas para así aumentar la producción . Con información de SIN EMBARGO