Legislador antorchista denuncia atropello al pueblo pobre con PEF 2021

Chimalhuacán, México.- El diputado local, Telésforo García Carreón, se pronunció ante los ajustes y recortes al proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente al año 2021, debido al escaso apoyo a obras y servicios básicos necesarios en las colonias más humildes del país entero.



Dijo que, por tercer año consecutivo, el gobierno federal a través de la bancada morenista secuestra los recursos públicos y los direcciona a obras irrelevantes y programas con fines electorales, condenando a millones de mexicanos a vivir en pobreza y marginación.



’La obra pública en beneficio de miles de habitantes y no solo para ciertas élites, además de acciones de vivienda y apoyos al campo, son parte de los rubros severamente afectados en el PEF 2021. Es reprobable que morena disponga a su gusto del recurso público en vez de canalizarlo a gestiones que realmente necesita la gente para dignificar sus condiciones de vida’.



El dirigente del antorchismo indicó que las acciones de drenaje, agua potable, pavimentación, infraestructura escolar y electrificación, por mencionar algunas, son vitales en colonias populares y poblados de todo el país, incluso, precisó, en algunas zonas del municipio de Chimalhuacán, por ejemplo, el Ejido Santa María.



Agregó que la población manifestará su desaprobación al PEF a través de denuncias públicas bajo estrictas normas sanitarias, así como volanteo, cadenas humanas y en redes sociales.



’En esta ocasión no nos manifestamos con 50 mil antorchistas en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, debido a la emergencia sanitaria, sin embargo, realizaremos cadenas humanas y difusión en las principales vialidades del municipio, el estado y el país entero, respetando las medidas sanitarias en prevención a la covid-19. Del mismo modo, denunciaremos este atropello al pueblo pobre a través de las redes sociales, por ello exhortamos a la ciudadanía a unirse a esta campaña para recalcar que morena no sabe gobernar y que le da la espalda a los más humildes’, concluyó.