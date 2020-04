Legisladores aprobaron reelección: estaba desde 2014, pero pudieron dar marcha atrás

Prescindiendo de los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), el de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI), la Cámara de Diputados aprobó una reforma en la que permitirían la reelección de las y los legisladores.



Las reformas en materia de elección continua de legisladoras y legisladores federales fueron avaladas con 254 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones y plantean que puedan mantener su cargo hasta el 2030, por lo que ahora pasarán al Senado para su evaluación.



Con lo aprobado los legisladores podrán seguir en el cargo mientras realizan campaña.



Algunos puntos del dictamen que han sido difundidos por medios nacionales muestran que tanto los diputados y senadores que quieran reelegirse podrán hacerlo en las localidades o circunscripciones de donde fueron electos, ya sea por la vía plurinominal o por mayoría relativa.



A la sesión no asistieron los partidos Acción Nacional, el de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional quienes se ausentaron como protesta porque no se suspendieron las actividades pese al aumento de casos de coronavirus.



Durante la discusión, la Diputada Martha Tagle, del partido Movimiento Ciudadano (MC), expresó su descontento por la forma en que se procesó la iniciativa pues consideró que ’está hecha a modo’ para beneficiar a las y los diputados de la actual Legislatura.



’No hay ningún truco en esto, es un derecho que ya está establecido en la Constitución desde 2014, lo que estamos haciendo simplemente es reglamentarlo para no dejar el vacío y es una reelección simple llana como se establece en la Constitución’, precisó el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo.



La noche de ayer legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) las iniciativas para regular la reelección consecutiva, una figura que existe en la Constitución desde 2014.



Diputados de MC, como Tonatiuh Bravo, calificaron que se trataba de ’un albazo legislativo’ porque la iniciativa no se turnó a comisiones para su análisis y no existe un dictamen. Además, criticó que la versión final fue publicada 30 minutos antes de votarse en el Pleno.



Por su parte, el Diputado Carlos Puente Salas, del Partido Verde Ecologista, negó que con la reforma automáticamente las y los diputados se quedarán en sus cargos.



Mientras que el legislador Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, explicó que se determinará una legislación que evite que el Instituto Nacional Electoral decida el proceso de reelección de legisladores. SIN EMBARGO