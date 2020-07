Legislar el matrimonio igualitario y la interrupción del embarazo

Toluca, Estado de México, 21 de julio de 2020.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García, reconoció la sensibilidad y el interés de la LX Legislatura mexiquense para retomar el análisis y legislar sobre el matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo (ILE), ya que son demandas vigentes cuya atención beneficiará a quienes quedan en situación de vulnerabilidad y riesgo constante de violación a sus derechos fundamentales al no contar con ese respaldo jurídico.

Al referir el planteamiento del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LX legislatura local, diputado Maurilio Hernández González, acerca de que el matrimonio igualitario y la ILE son asuntos insoslayables, Olvera García reiteró la postura del organismo defensor de apoyar a la población lésbico-gay así como los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a la protección de su salud.

En entrevista a distancia, indicó que las y los legisladores son representantes populares que han de responder a las necesidades de la población, por lo que es necesario que los diversos grupos parlamentarios analicen estos temas urgentes con perspectiva de derechos humanos, porque ante la falta de leyes incluyentes, se discrimina y margina a hombres y mujeres cuyas libertades deben ser garantizadas.

Destacó que en el caso del matrimonio igualitario existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia respecto a que es inconstitucional establecer que el matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer, lo cual no ha sido atendido a pesar de que en anteriores legislaturas se presentaron iniciativas de ley, incluso por parte del ejecutivo estatal, para hacer esa modificación al Código Civil.

Detalló que incluso el año pasado se retomó el análisis sobre el matrimonio igualitario, con la opinión de la población LGBTTTI, juristas y grupos religiosos, sin que se haya concretado el objetivo de dar respaldo jurídico a quienes siendo del mismo sexo desean unirse y con ello dar certeza jurídica a la relación.

En relación con la ILE, el ombudsman mexiquense reiteró que la Codhem se pronuncia a favor de la discusión y el análisis basados en criterios científicos, de justicia e igualdad para definir su aprobación, al considerar que se defiende y protege el derecho a la protección de la salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexiquenses, y en especial de niñas y adolescentes que se ven orilladas a interrumpir su embarazo en condiciones clandestinas que ponen en riesgo su vida.

Explicó que, si bien el Código Penal estatal vigente prevé cuatro supuestos para interrumpir el embarazo, como cuando deriva de una acción culposa, de una violación, por poner en peligro de muerte a la mujer o que el producto tenga alteraciones genéticas y congénitas, Olvera García puntualizó que falta considerar el derecho que tiene la mujer a elegir o no la maternidad