Legislar para impulsar la empresa privada y la economía social y solidaria: Máx Correa

Transformación del Estado de México debe pasar por la creación de empleos y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, afirmó Max Correa Hernández, candidato a diputado local por el Distrito 18 con cabecera en Tlalnepantla.



El abanderado de la coalición ’Juntos hacemos historia’, conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (NA), se comprometió a legislar para impulsar la empresa privada y la economía social y solidaria.



En diálogo abierto con habitantes de la colonia Miguel Hidalgo, y las unidades habitacionales Adolfo López Mateos y Nueva Ixtacala, Max Correa señaló que de llegar al Congreso mexiquenses apoyado por el voto de los ciudadanos, trabajará para hacer leyes y promover reglamentos que faciliten la apertura de nuevos negocios con afirmativa-ficta.



En ese sentido, dijo que los empresarios y emprendedores privados y del sector social que busquen iniciar un negocio tendrán trato directo, sin intermediarios y bajo protesta de decir verdad para facilitar la apertura de las nuevas fuentes de empleo.



’Fomentaremos y apoyaremos a la micro, pequeña y mediana empresa con estímulos como el de contratantes de personas a su primer empleo, y que el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) no se convierta en un Dictamen Único de Dificultad, sino de fomento a la economía y a la generación de empleos’



El candidato también se pronunció por impulsar los nuevos empleos para las mujeres y hombres jóvenes que han adquirido habilidades y destrezas en escuelas o en su actividad laboral.



Max Correa retomó las opiniones y propuestas que le plantearon los vecinos para mejorar los servicios públicos como la seguridad, salud, limpia, aprovechamiento del agua, mejora de entornos urbanos, y apoyo y fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas que propicien la creación de empleos.



El candidato a diputado local por el Distrito 18 local con cabecera en Tlalnepantla, también escuchó las quejas y denuncias contra exfuncionarios públicos de los partidos PAN y PRI, quienes fueron calificados de corruptos por no realizar obra pública y mejorar los servicios que presta el municipio.



En ese sentido, Max Correa recordó que ’fueron esos malos funcionarios quienes endeudaron de manera millonaria el ayuntamiento, y traicionaron la confianza del pueblo que los llevó al poder, sin embargo, fue el mismo pueblo, con su voto razonado, quienes lo sacaron del gobierno.



’Sabemos que la gente no quiere regresar al pasado, lo que busca es mejorar sus condiciones de vida para toda su familia, por eso les pido que salgan a votar de manera masiva este 6 de junio para continuar con la transformación de nuestro querido país’.