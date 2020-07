Legislatura exigirá a OSFEM revisión del Programa de Apoyo al Desempleo

Toluca, Méx., el 15 de julio de 2020. El presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, Tanech Sánchez Ángeles pedirá a este organismo que realice una revisión puntual sobre la ejecución del Programa de Apoyo al Desempleo, por parte del Gobierno del Estado, pues fue una burla la convocatoria de 20 horas y las reiteradas fallas del sistema para el registro.



Recordó que desde abril, la bancada morenista planteó la urgencia de poner en marcha este mecanismo en apoyo de los mexiquenses que se quedaron sin ingresos, debido a la pandemia por Covid19.



Precisó que el 9 de julio se publicó en la Gaceta de Gobierno las especificaciones generales del Programa de Apoyo al Desempleo, pero la convocatoria fue publicada el domingo 12 de julio en la página de internet de la Secretaría del Trabajo, solo durante 20 horas y con múltiples fallas para el registro.



’Si el programa va orientado para apoyar a 50 mil mexiquenses que han perdido su trabajo en esta contingencia derivada de la pandemia, cada minuto se debieron haber registrado más de 40 personas simultáneamente en esa plataforma, para cubrir los números que dice el Gobierno del Estado, obviamente eso no ocurrió’, refirió Tanech Sánchez.



Además del poco tiempo en que estuvo vigente la convocatoria para registrarse para el Seguro del Desempleo, el sistema presentó múltiples fallas, con retrasos y en numerosos casos al intentar ingresar sus datos aparecía notificación de que ya lo habían realizado cuando no era así, sostuvo el legislador.



’Es una burla porque con bombo y platillo viene el Gobernador al municipio de Tlalnepantla como si fuera una dádiva política, cuando el Gobierno del Estado no quería promover este seguro del desempleo y ahora que lo hace, lo hace mal, se burla de la gente abriendo una convocatoria durante 20 horas, donde obviamente no se registraron 50 mil mexiquenses’, puntualizó el morenista.



Recordó que la Ley de Seguro de Desempleo para el Estado de México aprobada en 2011, establece que el seguro no puede ser menor a los 30 salarios mínimos, lo cual ascendería a poco más de 3 mil 600 pesos mensuales.



Sin embargo, el Gobierno del Estado de México no respetó la legislación vigente y bajó el apoyo a tres mil pesos en dos emisiones, con un tiempo de registro muy corto para concretar los 50 mil beneficiarios.



Ante ello, Tanech Sánchez anunció que la Comisión que preside solicitará que el OSFEM haga una revisión precisa del programa, pues se dio en unas condiciones cuestionables.



’A todas luces parece un tema muy accidentado, con una convocatoria muy corta, orientada a un sector numeroso, da mucha suspicacia, y con una plataforma digital con muchas inconsistencias, si una persona se tardaba 10-15 minutos en registrar, ¿cuántos se pudieron alcanzar a registrar?’, cuestionó el morenista.



En esta emergencia sanitaria donde se estima que se perdieron al menos 80 mil empleos formales e informales, el Gobierno estatal tiene la obligación de aplicar la Ley el Seguro del Desempleo de manera correcta, imparcial y transparente, y no presentar el programa con bombo y platillo como hoy lo hace.



’Vamos a exigir que se haga de manera imparcial y transparente, que genere la cobertura suficiente y no parezca una burla a los mexiquenses’, denunció.