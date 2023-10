Legislatura local debe eliminar fuero en Edomex: Azucena Cisneros

Toluca, Méx.-La diputada Azucena Cisneros, presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura local afirmó que en el Estado de México ya es insostenible que se mantenga el fuero a funcionarios públicos y representantes populares porque se ha convertido en un mecanismo de impunidad, y no puede haber protección a la clase política que incurre en delitos



Y recordó que desde hace cuatro años inició la lucha para terminar con esta figura, cuando presentó en la LX Legislatura, la iniciativa de Eliminación del Fuero que hoy protege a alcaldes, diputados, magistrados, senadores y el titular del Poder Ejecutivo.



’Se convirtió en un mecanismo de impunidad, es un clamor social que ya no se gocen de estos privilegios a la clase política, porque hay otras formas, hay un marco legal amplio para poderse defenderse ante la propia actuación como servidores públicos’, enfatizó



Cisneros refirió que los funcionarios públicos y representantes populares no pueden seguir con fuero porque se ha utilizado como escudo de la corrupción y la impunidad, por eso ya es insostenible y es necesario que el Congreso Mexiquense apruebe su eliminación.



En 2019, en la anterior Legislatura, la diputada de Ecatepec presentó la iniciativa para reformar la Constitución local y que se actué contra funcionarios públicos y representantes populares de cualquier nivel cuando hayan cometido algún ilícito.



La propuesta considera que el mecanismo para eliminar el fuero inicie con un procedimiento y hasta que haya una sentencia en primera instancia se notifique al Congreso, o a la instancia en función, y con ello se actúa y ejerza acción penal en contra de un diputado, senador, magistrado, juez o el gobernador.



En este sentido, la presidenta de la Mesa Directiva, hizo un llamado a los grupos parlamentarios para retomar esta iniciativa y avalarla en sesión del pleno para que se elimine esta figura, como también ya lo ha expresado la propia Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.