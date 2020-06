Lejana, una nueva mayoría en San Lázaro

Alcanzar 30 millones de votos en una elección se ve inalcanzable para quienes participen en los comicios federales de 2021. Con números cercanos a esa cifra, Morena y sus aliados del PT y PES consiguieron la mayoría en ambas cámara del Congreso de la Unión en la elección presidencial de 2018.



Hay quienes se ponen dicha meta para desplazar a quienes detentan la mayoría en San Lázaro, ya que en el Senado de la República no hay relevo todavía.



La contienda electoral del año próximo está catalogada como la más grande de las celebradas en México, ya que aparte de los 300 diputados federales uninominales y 200 plurinominales, los ciudadanos irán a las urnas para votar por 15 gobernadores, más de mil diputaciones locales y cerca de dos mil alcaldes, una cifra gigantesca en relación a pasados comicios.



Se antoja todavía más inalcanzable la cifra de votos para una alianza (López Obrador alcanzó la cifra de 30 millones de votos con los sufragios de Morena, PES y PT), por la cantidad de partidos que competirán, ya que en fecha próxima se conocerán los nuevos organismos políticos que alcanzarán registro.



Se tenía como fecha de arranque de los nuevos partidos el primero de julio, aunque se pospuso el momento del anuncio de los nuevos partidos, hasta el 31 de agosto debido a los problemas derivados de la pandemia, siendo que el primero de septiembre inicia el año electoral.



Por el momento, hay siete partidos con registro que podrán participar: Morena, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, a los que habrá añadir los nuevos organismo a los que el INE autorice, después de constatar que cumplieron con los requisitos establecidos.



Ninguno de los nuevos partidos aportará novedades para los electores, ya que la mayoría de ellos provienen de escisiones de los partidos vigentes, por lo que lejos están de ser una alternativa y si responden al interés de grupos que fueron desplazados en su momento del partido en que militaban.



Y en cuestión de alcanzar una votación masiva se ve difícil que lo hagan, sobretodo porque los partidos nuevos no pueden ir en alianza y tendrán que proveerse de sus propios candidatos y con ellos esperar el resultado de los comicios.



Son siete partidos políticos nuevos los que esperan el aval del INE para lanzarse a la búsqueda de candidatos, al regateó de otros y a piratearse a los clásicos trapecistas que se encuentran en la mejor disposición de dar el salto, siempre y cuando la oferta sea generosa.



México Libre, capitaneado por la ex pareja presidencial compuesta por Felipe Calderón y Margarita Zavala y Fuerza Social por México de Pedro Haces, son los más viables de alcanzar el registro. El primero de ellos busca nutrirse de militantes del PAN y personajes de la derecha, especialmente del mundo empresarial y el segundo lo hará de ex priistas y del sector obrero.



Las Redes Sociales Progresistas que buscan aglutinar nuevamente al magisterio, encabezado (desde las sombras) por Elba Esther Gordillo y dando la cara a su yerno Fernando González y su nieto René Fujimori, también apunta como posible, así como otros más que buscan la oportunidad de un nuevo registro bajo otro nombre.



De aprobarse el total de siete nuevos partidos, unidos a los siete ya existentes, la competencia será enorme, con escasas posibilidades de que uno de ellos o una alianza se constituyen en la nueva mayoría legislativa en la Cámara de Diputados.



Por lo pronto, si Morena no alcanza un respaldo como el de 2018 podría compartir el control en San Lázaro, aunque se advierte sumamente complicado.



[email protected]

[email protected]