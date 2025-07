Lenia Batres llama a la ciudadanía a seguir empujando el proceso para consolidar la reforma judicial

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, asistió este domingo a una reunión organizada por la asociación civil Adelitas, Estado de México, en el municipio de Coacalco, a donde acudieron candidatas y candidatos electos en las pasadas elecciones judiciales.



En su mensaje, la togada les explicó que la reforma judicial generó una expectativa muy grande a la que ahora deben corresponder, manteniendo el contacto con la gente, explicándole porqué era necesario este cambio y los pasos que se siguen para concretarla.



"La democracia no es una meta, es un camino, ahora es necesario seguir este proceso participativo, para responder a los intereses de la población", afirmó.



Añadió que lo que sigue no será sencillo pues existen muchas inercias y resistencias, entre ellas varios amparos promovidos contra la reforma, que no han sido sobreseídos por el Poder Judicial de la Federación (PJF), como debería haber ocurrido ya.



También habló de las percepciones que reciben los integrantes de la SCJN, que incluyen prestaciones ilegales con las que rebasan el límite establecido en el artículo

127 de la Constitución.



Añadió que lo que se ahorre con esta medida podría destinarse a mejorar a las defensorías públicas, para que cumplan efectivamente con su función, la cual es una obligación constitucional para el Estado mexicano.



Por su parte, la presidenta de la asociación Adelitas, María Esther Rodríguez Hernández, señaló que más de 13 millones de mexicanos acudieron a las urnas el pasado 10. de junio para cambiar las estructuras viejas y anquilosadas del PJF.



Es por ello, agregó, que existe una enorme responsabilidad de quienes resultaron electos para responder y construir un nuevo sistema de administración de justicia que esté verdaderamente al servicio del pueblo.



"La justicia no puede ni debe ser privilegio de unos pocos, debe ser un derecho garantizado para todos, especialmente para quienes más lo necesitan", señaló.



En esta reunión participaron candidatas y candidatos ganadores en la pasada elección judicial, entre ellos Maricela Reyes Hernández, presidenta electa del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México; Luis Alberto González Aguilar, magistrado de circuito electo; Juan García Viveros, juez penal de control electo; y

Janelly González Ruiz, magistrada penal de Toluca.