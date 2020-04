Leones Negros iría a tribunales contra Federación Mexicana de Futbol

Porque ’es la fuerza por encima de la razón’, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara –la segunda más importante del país, después de la UNAM- no temen al poder omnímodo de Federación Mexicana de Futbol. Y estarían dispuestos a desafiar a la FMF e interponer acción legal contra la eliminación del torneo de Ascenso –que dejó sin empleo a más de 360 jugadores— pues, sostienen, tenían un proyecto sustentable para pelear su pase a la Liga Mx de manera deportiva, entre los 12 equipos que competían.



Mientras, el ex mediocampista de Pumas y el Tri, Miguel España, opinó que la medida radical de la FMF, ’fue muy precipitada y da la sensación de que todo fue a billetazos para beneficiar los intereses de un grupo.’ Y lamentó que sea el jugador quien «menos voz tiene.»



«El patronato de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara analizará, con un equipo de abogados, la validez y legalidad de las decisiones tomadas y, en los próximos días, daremos a conocer nuestra postura al respecto así, como las acciones que habremos de emprender, siempre dentro del marco de la ley», advirtió la directiva del equipo jalisciense mediante un comunicado en sus redes sociales.



En el documento, UdeG destacó que los 20 millones de pesos anuales que le darán a cada club de la Liga de Desarrollo ’no serán suficientes, porque no compensan la disminución de ingresos que tendremos por patrocinios.’



Desde que se anunció que la Liga MX dejaría fuera al Ascenso por tratarse de una competencia en declive, equipos como Leones Negros se opusieron en la votación y han levantado la mano para llegar a las últimas instancias.



Alberto Castellanos, presidente de los llamado Melenudos, convencido de que el ’futbol es de la gente’, en dos ocasiones emitió un comunicado donde rechazaba cualquier otra decisión que no fuera mantener la división. Mas, luego de que en tres ocasiones Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, optara por seguir adelante, han dado paso a revisión de los hechos.



Así, Leones Negros ha sido el único equipo del Ascenso que se ha manifestado de esta manera ante la Liga MX y la FMF, caso contrario de los 11 equipos restantes que al parecer han aceptado las nuevas condiciones de participaciones de los directivos del futbol mexicano.



A su vez, Venados de Yucatán se limitaron a expresar su rechazo por la suspensión del ascenso y descenso al señalar que afecta la esencia misma del deporte pero, sobre todo, el patrimonio invertido durante estos ochos años.



Reiteró que ’buscaremos las mejores alternativas para continuar con la meta de mantener el futbol profesional en nuestro estado y tener un lugar en la Primera División.’



Convidados de piedra



’Había rumores de que habría cambios en la Liga de Ascenso, pero todo se ha acelerado y no lo hicieron de la forma adecuada’, lanzó Miguel España, ex jugador de Pumas y mundialista con el Tri. Y lamentó que varios jugadores perderán su empleo al crearse una Liga de Desarrollo al tiempo de que se genera incertidumbre respecto de las categorías inferiores.



’Parece que con dinero se han hecho las cosas, porque algunos equipos –de Liga Mx– estaban comprometidos en la tabla de cociente y quedaban expuestos al descenso.’



Los directivos, consideró, pudieron haber ayudado a los planteles del Circuito de Plata con varias de las ideas que han planteado, ’pero parece que la situación de la pandemia del Covid-19 precipitó todo. Porque muchos clubes ya tienen problemas económicos y los orillaron a dividirse.’



Aunque indicó que quizá lo que plantean los directivos podría ser bueno para el futbol mexicano, debieron hacerlo con calma, siendo transparentes. ’Da la impresión que incluso sobre la marcha se dio una votación y las cosas no han quedado muy claras. Ha faltado mucha información y sólo queda esperar.’



La decisión FMF, estimó, ’pareciera un intento por copiar a la MLS (de Estados Unidos), pero aquí tenemos otros presupuestos. No se ve claridad ni por donde le pongas.’



Consideró deplorable que los jugadores no tuvieron injerencia en la decisión que tomó el comité de la FMF, sobre todo porque en caso de que se establezca el límite de 23 años de edad muchos quedarán desempleados.



’Es complicado, uno se pone en sus zapatos, hay empatía con el jugador. Desafortunadamente, en todo este tipo de decisiones el que menos voz tiene es el jugador y vemos que incluso las esposas mandaron un mensaje en redes sociales para generar sensibilidad’, recordó.



Ahora, puntualizó, ’no sabemos qué va a pasar con ellos, se les liquidará lo que resta de este torneo, pero no se sabe cómo quedarán para la próxima temporada.’



Destacó que se debe poner atención a lo que sucederá con los futbolistas jóvenes, luego de que también se eliminó la regla 20/11 que obligaba a los clubes de Primera División a darle minutos a los futbolistas menores de 21 años.



’Aún no hay claridad sobre el nuevo torneo. ¿Qué va a pasar con las categorías menores? Porque si habrá una Liga de Desarrollo, ¿de qué te sirve una Sub-20 o 17?’, preguntó.



El formato de Primera División, censuró, ’no ayuda a los jóvenes (por el exceso de extranjeros) y la regla de menores había favorecido mucho. Habrá que ver ahora cuántos pueden debutar en la Liga Mx.’



Y, sí, futbolistas, convidados de piedra.

(Con información del diario La Jornada)