Les cae la 4T: suman cerca de 50 políticos investigados y dos millares de cuentas bloqueadas

#Denuncia Ciudadana



Aunque la critica al presidente Andrés Manuel Obrador (AMLO) lleva un discurso que cuestiona su combate a la impunidad, en redes sociales circula un escrito que refiere gran parte de los casos investigados, sin referir, los cerca de 5 mil funcionarios inhabilitados en el servicio público por cometer presunta corrupción.



Aquí los nombres:



1. Emilio Lozoya (Exdirector de PEMEX, fraude y desvío de recursos). Detenido.

2. Genaro García Luna (Extitular de Seguridad Pública de Felipe Calderón, narcotráfico). Detenido.

3. Rosario Robles (Exsecretaria de SEDESOL, desvío de recursos). Detenida.

4. Gral. Salvador Cienfuegos (*militar* exsecretario de la Defensa SEDENA, narcotráfico) detenido.

5. Gral. León Trawitz (*militar* exescolta de EPN operador de robo de combustibles), procesado.

6. Cptn. José Martínez Crespo (*militar*, operó desapariciones caso Ayotzinapa) detenido.

7. Juan Collado (Abogado de EPN y del hampa) detenido.

8. Alonso Ancira (Expresidente Altos Hornos de México, fraude) detenido.

9. Luis Videgaray (Exsecretario SHCP y SRE) orden de aprehensión.

10. Enrique Peña Nieto (Expresidente de la República) En investigación.

11. Felipe Calderón (Expresidente de la República) En investigación.

12. Ricardo Anaya (Expresidente PAN) en investigación.

13. Isidro Avelar (Magistrado del *Poder Judicial Federal*, cómplice del Cartel Jalisco CJNG), procesado.

14. David Penchyna (Exdirector Infonavit y operador del PRI de la reforma energética) En investigación.

15. Tomas Zerón (Caso Ayotzinapa, torturas y falsedad) orden de aprehensión.

16. César Duarte (Exgobernador Chihuahua) detenido.

17. Jesús Reyna (Exgobernador Michoacán) detenido.

18. Flavino Ríos (Exgobernador Veracruz) sigue detenido.

19. Guillermo Padres (Exgobernador Sonora) procesado.

20. Rodrigo Medina (Exgobernador Nuevo León) procesado.

21. Gabino Cue (Exgobernador Oaxaca) Bajo proceso.

22. Tomas Yarrington (Exgobernador de Tamps) detenido.

23. Humberto Moreira (Exgobernador Coahuila) procesado.

24. Roberto Sandoval (Exgobernador de Nayarit) orden de aprehensión.

25. Mario Villanueva (Exgobernador Q. Roo) sigue detenido.

26. Roberto Borge (Exgobernador Q. Roo) sigue detenido.

27. Tomas Yarrington (Exgobernador Tamaulipas) sigue detenido.

28. Fidel Herrera (Exgobernador Veracruz) Bajo proceso.

29. Eugenio Hernandez (Exgobernador Tamaulipas) sigue detenido.

30. Luis Armando Reynoso (Exgobernador de Aguascalientes) sigue en prisión

31. Emilio Zebadúa (ex oficial mayor de SEDESOL, estafa maestra), detenido y declarando.

32. Gerardo Sosa Castelán (ex rector de la Universidad Aut. de Hidalgo, desvío de recursos y delincuencia organizada), detenido.

33. Jorge Winkler y colaboradores (ex fiscal de Veracruz con Yunes, crimen organizado), procesado

34. José Antonio Yépez Ortiz ’El Marro’ (líder del cartel Santa Rosa de Lima, Guanajuato), detenido.

35. Ernesto Cordero (Exsenador y exsecretario con Calderón) en investigación.

36. ’El Chato’ Venegas (líder del cartel de Tláhuac), detenido.

37. ’El Irving’ (líder del cartel La Unión Tepito), procesado

38. Jesus Gilberto ’A.J.’ (líder del cartel del Golfo), procesado.

39. Gabriel Raigosa ’el Jardinero’ (lugarteniente del ’Mencho’ CJNG en Nayarit), detenido.

40. ’El Azul’, (uno de los líderes del cartel Santa Rosa de Lima), procesado

41. Edgar ’El Chato’ (lugarteniente del cartel Guerreros Unidos), detenido.

42. José Guadalupe ’El Mamey’, (uno de los líderes del cartel Santa Rosa de Lima), procesado

43. José Ángel Palacios Galeana ’El Capuchino’, (cartel de Acapulco), procesado

44. Aldo Jesús Azcona ’el Chucky’ (uno de los líderes del cartel Jalisco CJNG), procesado

45. Carlos Huerta, ’el Viejón’ (líder de sicarios del CJNG), bajo proceso

Agregar los más de 2,000 cuentas bancarias congeladas del crimen organizado de TODOS los cárteles de la droga.



También los más de un centenar de otros funcionarios y ex funcionarios públicos y políticos implicados en corrupción y crimen organizado que están bajo investigación.



Como se dijo en un principio, faltan los miles inhabilitados por la Función Pública para poder volver a desempeñar un cargo.