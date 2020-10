Les duele en los bolsillos: Alianza opositora se aferra a fideicomisos opacos

Los 10 gobernadores que componen la denominada Alianza Federalista promoverán una controversia constitucional ante la Corte a fin de dar marcha atrás a la desaparición de los 109 fideicomisos, pese a que el gobierno federal anunció que los apoyos continuarán pero bajo un esquema transparente, sin depender de intermediarios.



Durante la conferencia llevada a cabo en Aguascalientes, los mandatarios dijeron que al extinguirse los fideicomisos se corre el riesgo de que esos recursos sean utilizados por Morena con fines político-electorales.



Y ante el uso discrecional de 68 millones de pesos, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, mismo que endeudó a su estado con 7 mil 450 millones de pesos para atender la emergencia sanitaria sin obtener mucho éxito, señaló que dicho bloque interpondrá la controversia en contra de la concentración de recursos que se convertirían en ’producto’ excedente ante la eliminación de los fideicomisos.



’En específico lo que vamos a plantear es una ruta compartida en la que en cada estado vamos a ir con una controversia constitucional para atender un acto muy específico’, señaló Alfaro.



’Lo que vamos a combatir es la concentración que está intentando hacer el Gobierno federal de 68 mil millones de pesos que estaban en esos fideicomisos y que hoy los están convirtiendo en lo que técnicamente se llama producto o aprovechamiento’, explicó.



También dejó en claro que la acción jurídica que emprenderán no tiene como objetivo hacer que los gobernadores opositores tengan más recursos para sus respectivos estados, pues no los ejercen los gobiernos locales en sí.



’Lo que es de llamar la atención es que con el argumento de que en los fideicomisos había corrupción y discrecionalidad, se esté tomando esta decisión sin que haya una sola denuncia presentada por actos de corrupción, esa es la ruta jurídica que vamos a seguir’.



’Lo que consideramos muy importante es convocar cada uno de nosotros, en nuestros estados, a un cierre de filas de los poderes públicos, de los sectores económicos, de los sectores sociales, del sector académico, necesitamos que se entienda que se está atentando contra los intereses de los estados que formamos esta Nación’, agregó.



Sin embargo, el Secretario de Hacienda Arturo Herrera destacó que, de la mayoría de los 109 fideicomisos eliminados para ahorrar más de 68 mil millones de pesos, el que mejor capta ’la racionalidad de por qué debería estar’ es el Fonden. Pero, detalló, tiene 6 mil millones de pesos, y arrastra pasivos por 21 mil millones de pesos.



La tarde de ayer, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, reprochó al gobierno federal de desaparecer los fideicomisos públicos que fueron creados con reglas de operación y fines específicos, ’para atender las necesidades esenciales de amplios sectores de la población’.



Cortés Mendoza anticipó que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados ’dará la mejor batalla de argumentos y las razones’ para que el Presupuesto 2021 considere los recursos que requieren los estados y municipios para la salud, reactivar la economía, la seguridad e infraestructura.



El PAN exigió al Gobierno de López Obrador que los 8 mil millones que ’se van a mal gastar’ en una consulta ’que no sirve’, mejor se aprovechen para el Ingreso Básico Universal; aseveran aún cuando el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aclaró que este ejercicio no costará 8 mil millones de pesos, como han mencionado diversos partidos políticos, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) ni siquiera ha concretado el programa de actividades que realizarán para este ejercicio, mucho menos, tienen una estimación exacta de costos, por lo que dejó claro que cualquier cifra que circule es una simple especulación. Con información de SIN EMBARGO