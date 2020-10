’Les guste o no les guste este país camina en la transformación’: Abelina López

En un video difundido en sus redes sociales, luego de la polémica que se suscitó en el Congreso de la Unión, cuando se debatía un punto del orden del día, la diputada federal por Morena en Acapulco, Abelina López Rodríguez, fue enfática en aclarar que la oposición malinterpretó un testimonio para relatar la corrupción que prevalece en el sistema mexicano, sin embargo, lamentó que ahora ’los corruptos la acusen de corrupción’.



López Rodríguez dijo: ’Mi querido pueblo a poco qué no los corruptos son Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, Vicente Fox, entre muchos otros que saquearon este país y que son señalados e investigados desde las cúpulas más altas, lo que antes no ocurría, gracias a la complicidad que había y que era tolerada por el propio presidente de la República, así que les guste o no les guste seguiremos en la lucha por dejar atrás esa prácticas que le hicieron mucho daño a los mexicanos’, acotó.



Sobre el tema que causó revuelo, en el que acusan a la legisladora de haber entregado 20 mil pesos por soborno a un Ministerio Público (MP) federal en Acapulco, manifestó que ella nunca aceptó que su cliente accediera a ese tipo de presiones, ’yo comente el caso como una anécdota en la que era evidente la corrupción en los sistemas judiciales y de justicia, pero nunca aseguré que yo me presté a ese tipo de actividades, y lo pueden corroborar con el pueblo porteño, el cual me ha acompañado por más de 30 años en las gestiones que realizamos para mejorar sus barrios, colonias y comunidades’, indicó.



Añadió que pese a las críticas, seguirá el barrido de la 4T de arriba hacia abajo, con el propósito de que en el menor tiempo posible, la corrupción y la impunidad sean historia en México, para dar paso al renacimiento de una sociedad más justa e igualitaria para todos’, finalizó la dirigente.



López Rodríguez es conocida por los acapulqueños como una mujer que se solidariza con el bien común, con las bases, con el ciudadano de a pie, el cual muchas veces es ignorado, pero que gracias a sus gestiones, ha mejorado su calidad de vida y trabaja dignamente y en paz.