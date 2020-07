¿Les hará caso el Presidente?

Un Grupo en defensa de la diversidad agrícola y la comida mexicana contra los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), demandó al Presidente Andrés Manuel López Obrador proteger la integridad de México como Centro de Origen del maíz y de otras plantas esenciales en el mundo, en el presente y para las generaciones venideras.



Por medio de un escrito, refieren que en el contexto de la entrada en vigor del T-MEC este 1º de julio, con las crecientes amenazas que este tratado presenta por favorecer a las transnacionales biotecnológicas, y en el ejercicio de su derecho de petición (Art. 8 constitucional), el amplio grupo de personas y organizaciones solicita al presidente una respuesta y la emisión del Decreto Presidencial.



Son 185 personalidades, 80 organizaciones y movimientos sociales, quienes volvieron a juntar sus voces para solicitar a López Obrador que emita un Decreto para prohibir los OGM en todo el territorio nacional, conforme a su compromiso y constantes declaraciones de que no habrá transgénicos en México.



Recordaron que, en su toma de protesta como primer mandatario, en sus primeros días de gobierno y recientemente en la conmemoración a dos años de triunfo electoral, el Presidente prometió proteger a productores del campo, a las semillas nativas y la diversidad agrícola, indispensables para que México vuelva a ser autosuficiente en alimentos.



Señalan, por medio de un documento que, en esta segunda petición entregada a inicios de julio, un año después de la primera el 30 de junio de 2019, reiteran su solicitud del Decreto.



Especifican que ante la amenaza de los organismos genéticamente modificados (OGM), sólo detenida hasta ahora por la Medida Cautelar de suspensión de siembra de maíz transgénico otorgada por el Poder Judicial en septiembre de 2013, ’se requiere la voluntad y acción política expresa de parte del Poder Ejecutivo para proteger el patrimonio biocultural extraordinario conformado por la diversidad agrícola que es sostenida por millones de familias campesinas y que además es la base de la cocina mexicana’, enfatiza.



Enumeran las peticiones actualizadas presentadas para decretar y las cuales son:

1. La prohibición de emitir permisos de liberación de OGM sea experimental, piloto o comercial en territorio mexicano, incluidos los obtenidos con nuevas técnicas como edición genética o mutagénesis.



A fin de evitar la liberación y distribución de granos viables de OGM de maíz y de otras especies de las que México es Centro de Origen:



2. Sólo se permitirá la importación de granos y semillas de países que no siembren OGM, y en caso de que eso no sea posible en el corto plazo, sólo se autorizará importar granos con un certificado de que han sido esterilizados en el país de origen y semillas certificadas sin OGM.



3. Implementar el compromiso de Diconsa de no distribuir grano de maíz importado en sus más de 25 mil tiendas y almacenes.



4. Publicación mensual por SADER-SENASICA y SEMARNAT-INECC de los resultados de sus análisis de detección de OGM en México y de los obtenidos en centros públicos de investigación sobre presencia de ADN genéticamente modificado y sus efectos en la salud humana y ambiental.



Sin embargo, la cuestión es: ¿les hará caso el Presidente? La moneda está en el aire.