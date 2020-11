Ley de outsourcing lesiona al T-MEC

Traiciona acuerdos con empresarios

• Parlamentos abiertos, letra muerta

• Regular, no desaparición exige la IP

• Alcalde arriesga millones empleos



Los parlamentos abiertos no escuchan a todos los sectores del país. Este es el caso de las outsourcings, como denunció el Consejo Coordinador Empresarial, incumple los compromisos y pone en riesgo millones de empleos, que se agrava por la crisis económica derivada de la pandemia del Covid19.

El CCE, que preside Carlos Salazar, participó activamente en 2019 en el parlamento abierto llevado a cabo por el Senado para la discusión de la eventual reforma en materia de subcontratación.

Alcanzaron consensos entre todas las fuerzas políticas para una regulación que evitara el abuso, pero que a la vez conserve las fuentes de empleo. En ellas participó también la Secretaría de Trabajo, que encabeza María Alcalde.

El gobierno no entiende que:

1.- La subcontratación permite a las empresas acceder de inmediato a personal calificado.

2.- Hay empresas que ofrecen todas las garantías laborales que la ley establece. Son generadoras de impuestos y pagan puntualmente sus obligaciones fiscales y la de los trabajadores.

3.- En el marco del TMEC, empresas extranjeras los servicios de subcontratación les ofrece disminuir sus costos administrativos. También obstaculiza la creación de nuevas empresas a lo que el gobierno se comprometió.

4.- Acabar con la subcontratación aniquila de un plumazo millones de empleos y deja en el desamparo a millones de mexicanos en medio de una terrible crisis económica por el Covid19.

5.- Las amenazas de procesos penales por defraudación fiscal, son intimidatorias a procesos que son lícitos. El fisco no debe ser instrumento para reprimir al sector productivo, sino para impulsarlo.

6.- Hay empresas que violan las leyes laborales y fiscales. Entonces que apliquen la ley. Ante el delito, el Derecho.

7.- Los trabajadores en empresas serias de subcontratación, tienen incluso hasta prestaciones superiores a las de la ley.

8.- El gobierno de la Cuarta Transformación, así como entidades federativas usas esos servicios. ¿Violan los derechos de los trabajadores? Pregúntele a Napoleón Gómez Urrutia, senador con doble discurso. Tiene una subcontratadora y esta en contra de esos negocios.

Ricardo Monreal, presidente del Senado, se comprometió a revisar la ley de la mano con los sectores productivos: empresarios, trabajadores y autoridades laborales. Hay, además, otras 30 leyes al respecto que deberían ser evaluadas. Al tiempo.

URGE INICIO DEL REINICIO

Guillermo Ortiz Martínez, ex gobernador del Banco de México, afirmó que el país haga un cambio en su política de inversión ante una baja de inyección de capital que se ha acentuado con la crisis económica. Así Ortiz, le puso el cascabel al gato. Para él, ’es tiempo de apretar el botón de reinicio y que el sector privado haga inversiones’. Luego calificó de ’visibilidad dudosa’ los proyectos de la 4T como la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Adrián Juárez, décimo primer regidor de Tlalnepantla, que junto con Krishna Romero, tercera Regidora, impulsa programas como: jornadas médicas, comedores comunitarios, lentes gratuitos y alimentos a los más vulnerables en el marco de la pandemia del Covid 19. Usan para ello, recursos, propios. Fortalecen las tareas de bacheo de sus calles.

