Ley mordaza al Presidente y Gobernadores

Querido lector, como siempre un gusto saludarlo, durante éste tiempo estaremos viendo publicidad de partidos políticos al por mayor, pareciera que nada cambia, los mismos discursos, acusaciones, actores, propaganda y un sinfín de tonterías que hacen de México el mayor circo político del mundo, para muestra un botón.



Estuve investigando las funciones que competen al INE en ls que se encuentran en sus páginas del sitio web las siguientes: El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de radio y televisión.



El Instituto dispondrá, en forma directa, de los medios necesarios para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión que apruebe, así como de las normas aplicables respecto de la propaganda electoral que se difunda por radio o televisión. (Texto idéntico en el que aparece en el INE)



Están para organizar elecciones, garantizar acceso a radio y televisión, elegibilidad para contender (muy difícil por cierto) y la verificación de cumplimiento de la legislación. Nunca encontré facultad por parte del Consejero Presidente Lorenzo Córdova en ’callar’, ’silenciar’ o ’imponer’ lo que pueden o deben decir los gobernadores o el Presidente de la república.



Pareciera una ’ley mordaza’ (pensé que solo aplicaba a los medios ja, ja, ja), quisiera entender el motivo de la decisión que me parece completamente absurda, el modelo Kennedy; discurso que utiliza el Presidente Andrés Manuel López obrador que anuncia, difunde e informa, es parte de un modelo que se llevó a cabo en los años 60, ahora es silenciado por personas que al parecer tienen algún compromiso político con la oposición.



Pareciera que a Lorenzo Córdova le pagaran los partidos opositores para determinar que si y que no se puede mencionar en la televisión, después de echarle para atrás el intento de desaparecer las mañaneras, a ver que otras cosas se le siguen ocurriendo, mientras los partidos se siguen haciendo pedazos, lo que deberían prohibir, si tuvieran la facultad sería la agresión, el odio de unos contra otros.



Lo que también es una realidad es que cada día vamos peor con los candidatos, KIKO por ejemplo saludando a la ’Chusma’ se inscribió para Gobernador y Alcalde de Querétaro, le faltó también postularse para alcalde, regidor, diputado y otros cargos más, así como vamos, tal vez el próximo presidente pueda ser ’Alushe’. El ’Demonio Azul’ (Blue Demon) quiere gobernar la GAM, pero sin quitarse la máscara, hay otros luchadores que también buscan un cargo, podría ser cualquiera que llenen el traje y les quede la máscara.



Afortunadamente falta poco para que se sigan revelando nombres de la estafa maestra (ya lo verán, se acuerdan de éstas palabras). El caso del General Cienfuegos que quedó libre de todo cargo, ¿qué habrá ofrecido para eso? Está más limpio que un hospital de COVID. Rosario Robles, espera ser testigo colaborador, Emilio Lozoya que no ha pisado la cárcel, ni un pequeño tour le han dado, tofo eso creo se lo está guardando MORENA para ganar en las próximas elecciones.



Veremos que más ’porquería’ nos dan, perdón, cuantas propuestas jamás antes vistas ni escuchadas, saldrán de la boca de tantas personas conocedoras de los temas que aquejan al país o sencillamente tome asiento para ver la telenovela de siempre, los buenos, los malos, los feos, las alianzas tipo ’Rosa de Guadalupe’ en una de esas y vuelve el PRI con la compañía de los otros partidos.



Pero como siempre querido lector, usted tiene la última palabra, no le digo por quien votar, tampoco si relige a no a los que están a horita gobernando, haga lo que crea conveniente, solo le recuerdo que gobiernan para ’todos’. Aunque sea un decir.