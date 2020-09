Ley seca en Ixtapaluca el 15 y 16 de Septiembre

*La medida proteger la salud de la población ixtapaluquense



IXTAPALUCA, MÉX. -En Ixtapaluca queda suspendida la venta de bebidas alcohólicas en todos aquellos establecimientos que contemplen la venta de estos productos, ya sea por copeo o en botellas cerradas, ello como medida de prevención y seguridad a fin de mitigar riesgos en esta pandemia del COVID 19.



Lo anterior fue aprobado por unanimidad durante la Septuagésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, ello con el objetivo de cuidar la salud de los ixtapaluquenses, con lo cual se busca no poner en riesgo la salud al evitar aglomeraciones y haya un posible rebrote de contagios por coronavirus.



Lo importante es señalar que tanto la dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, y otras áreas como de comercio estarán al pendiente de que se cumpla con estas disposiciones que acordó el Cabildo para lograr unas fiestas patrias en tranquilidad en cada uno de los hogares.



Por un grito seguro el Ayuntamiento de Ixtapaluca lleva a cabo estas disposiciones y por ello la ceremonia cívica del 15 de Septiembre se llevará a cabo de manera virtual, a través de redes sociales, solo con la presencia de regidores, regidoras y personal directivo.



Y aunque esta fecha tan significativa no puede pasar desapercibida para los mexicanos el gobierno municipal desea que se lleve a cabo en paz y con la seguridad de que no haya incidentes callejeros,por eso no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas.