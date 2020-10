Liachos y dicharachos

He aquí una nueva cosecha de dichos mexicanos.



- Como atole en jarro nuevo: con cualquier meneada merma.



Eso lo dice el que se siente ya cansado, y sabe que cualquier actividad le va a reducir las fuerzas aún más.



- Hay viejas que andando paren, y presumen de doncellas.



Se aplica a las mujeres que simulan virtud, pero llevan muchos kilómetros corridos, y todos de terracería.



- Quieres pasarte el trago, y a la vez hacer el buche.



Este dicho lo oí en la Villa de Santiago, que ya no es villa y se llama Santiago nada más. Significa lo mismo que ’Repicar y andar en la procesión’, ’Mamar y dar topes’ o ’Chiflar y tragar pinole’.



- Suato.



Esta palabra se usaba mucho aquí, en Saltillo, para decir tonto, necio. La Academia la registra como mexicanismo.



- El que va pa’ viejo va pa’ pendejo.



Significa que con los años empiezan a amenguar las facultades mentales. Y todas las demás también, añadirá el que no sea presumido o mentiroso.



- El que ha de morir a oscuras, aunque haya sido velero.



’Velero’ es fabricante de velas. El dicho enseña que nadie puede escapar a eso que llaman el destino.



- Más vale un ’Por si las dudas’ que cien ’¡Quién lo iba a creer!’.



Esta sabia frase se la oí hace algunos años, en Matamoros, Tamps., a la profesora María Elena Arrese, directora de un colegio lasallista en aquella ciudad tamaulipeca



- La cana engaña. La arruga deja duda. Pero pelo en la oreja ni duda deja.



Alude a las diversas señas indicativas de la edad.



- El que se sienta de sentón y se levanta de pujido, está jodido.



También este dicharacho hace alusión a los males que con los años vienen.