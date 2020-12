PALACIO

Por Mario Díaz



Liberales versus conservadores

-Cuidado con la polarización ciudadana

-No al ’manejo faccioso del presupuesto’

-Nada saludable etiquetar a la opinión pública



EN opinión del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR dos corrientes políticas se habrán de enfrentar en el proceso eleccionario del año próximo y en la revocación de mandato en 2022: los liberales y los conservadores.



Desde la perspectiva presidencial, en ambas citas ciudadanas para ejercer ese derecho y deber cívico, acudirán a las urnas los simpatizantes del ’movimiento liberal’ y quienes se identifican con el ’bloque o partido conservador’. Definición similar sería la competencia entre las ’fuerzas progresistas y las del partido conservador’.



El Jefe del Ejecutivo Federal considera que ante el avance de la Cuarta Transformación los conservadores pretenden el regreso del régimen de corrupción, injusticia y privilegios; mientras que el movimiento liberal se inclina por un México justo, igualitario, libre, democrático y soberano.



Obviamente, se trata de su visión personal del horizonte político en nuestro país, previo a la renovación de la Cámara Baja del Congreso de la Unión y 15 gubernaturas, entre los cargos más relevantes en la elección en puerta.



Sin embargo, una lectura que pretende ser objetiva podría estar asociada a la polarización ciudadana desde el punto de vista de solo dos corrientes: los liberales y los conservadores. Es decir, desde esa óptica no existe diversidad ideológica que no necesariamente comulgue con una o con otra.



También, la postura del presidente de México al afirmar que ’no vamos a permitir retrocesos’, prácticamente lo involucra en el proceso eleccionario de 2021 con todo lo que ello representa y su promesa de no intervenir en competencias entre partidos políticos.



Dividir la sociedad mexicana en chairos o fifís; pobres o ricos; conmigo o en mi contra; amigo o enemigo; liberal o conservador; etc., etc., no es una práctica cien por ciento confiable en el ejercicio gubernamental.



Cierto es que existe un proyecto de nación y un rumbo definido en la conducción del país por parte de quien encabeza el gobierno de la Cuarta Transformación; no obstante, la polarización de ’mexicanos y mexicanas’ es un tema que debería analizarse muy concienzudamente ante el alto riesgo de confrontación entre los habitantes a lo largo y ancho de la república mexicana.



En repetidas ocasiones, LÓPEZ OBRADOR insiste en sugerir a los conservadores que ’no coman ansias’ en su deseo de retiro del mandato constitucional y que esperen los comicios de 2021 y la consulta ciudadana un año después.



Alimentar fobias entre querientes y malquerientes de la 4T no es saludable para la vida democrática y tranquilidad ciudadana.



El ’manejo faccioso del presupuesto’ como lo precisa el Presidente, es el estandarte de la Cuarta Transformación para lograr retener la mayoría parlamentaria en el palacio legislativo de San Lázaro e impedir el control de los conservadores.



En contraparte, otros sectores de la sociedad mexicana que no comulgan con el actual partido en el poder ni con la forma de gobernar del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, no coinciden con el ’manejo faccioso del presupuesto’ y, en cambio, se inclinan por la no desaparición de fideicomisos y fondos, por ejemplo, ni tampoco en la construcción de lo que consideran ’obras faraónicas’.



Evidentemente, se trata de criterios totalmente encontrados y, por supuesto, difícil, más no imposible, de encontrar un punto medio.



Por el bien de México y los mexicanos, el presidente LÓPEZ OBRADOR debería moderar su discurso en defensa de su proyecto de nación, elecciones y revocación de mandato para evitar la polarización de la opinión ciudadana que podría degenerar en confrontación y problemas sociales.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Por supuesto que las especulaciones no se hicieron esperar en cuanto trascendió en la columna Serpientes y Escaleras del periodista capitalino SALVADOR GARCÍA SOTO que el vocero-productor televisivo de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, MAXIMILANO CORTAZAR, relevaría en el cargo al coordinador de Comunicación Social en Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA JUÁREZ. La eventualidad sugiere que el cambio en el gabinete cabecista podría estar asociado a futuro proyecto político de mayor envergadura del mandatario estatal FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Sin embargo, otra información al respecto indica que FRANCISCO JAVIER TREJO MENDOZA, jefe de prensa en los gobiernos del matrimonio MORENO VALLE, en Puebla, se suma al equipo de comunicación del gobierno tamaulipeco, sin que necesariamente se produzcan relevos.



II.-Del mismo modo, en H. Matamoros la filtración en el sentido de que el jefe de la Oficina Fiscal del Estado podría ser el candidato del PAN a la presidencia municipal causó escozor en la base panista, lo que cambiaría el rumbo albiceleste con la promoción al mismo cargo partidista de la diputada local IVETT BERMEA.



Y hasta la próxima.

