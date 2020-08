Liberan en Hidalgo a exfuncionario ligado a la Estafa Maestra

Carlos Arozqueta Solís, representante legal del gobierno del estado, informó a Criterio que Carlos B. V., exdirector de coordinación financiera y planeación del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo (SRTH), fue liberado entre el pasado fin de semana, después de cumplir su sentencia de dos años cuatro meses por el delito de negociaciones ilícitas.



El extrabajador de la empresa del estado fue detenido el 8 de marzo de 2017 y vinculado a proceso el 14 del mismo mes por las autoridades estatales.



El abogado explicó que el imputado, ’atendiendo las pruebas que había en su contra, pidió declararse culpable toda vez que no podría ganar el juicio y ya había cumplido la sentencia por el delito’; además, no se le podía condenar a pagar la reparación del daño debido a que a Sergio I. O., exdirector del sistema, se le obligó a entregar 77 millones de pesos por ese concepto.



No obstante, aún debe enfrentar los cargos por peculado, pero esto será bajo libertad condicional, pues el nuevo sistema de justicia penal así lo permite; sin embargo, podría regresar a la cárcel en caso de encontrarse culpable.



El 19 de abril de 2018, este diario publicó que una juez revocó la medida y ordenó que Carlos B. V. continuara en prisión preventiva por incumplir con el criterio de oportunidad que le había otorgado el estado para que aportara pruebas en el caso de desvíos en el SRTV por más de 77.9 millones de pesos, en contratos que no se licitaron entre 2012 y 2015. Adela Garmez | CRITERIO