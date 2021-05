Libertad de expresión, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la recién proclamada ’Ley de protección a periodistas’, son Burladas, y pisoteadas impunemente por el alcalde del municipio de Nezahualcóyotl Estado de México, Juan Hugo de la Rosa, apodado ’el Chacal’.



Su más reciente asaña de prepotencia por gentes al servicio de este alcaldillo, fue contra José Rogelio Trejo Pérez, voceador del periódico Custodia, editado por Raymundo Medellín, en la agresión participaron Rosa Mendoza, Yuritzi de la Rosa, hija y sobrina del edil Juan Hugo de la Rosa, así como su jefe policiaco José Jorge Amador, y sus genízaros con arma de fuego en mano, despojaron al voceador de Custodia, de periódicos, por aparente nota informativa sobre actividades negativas realizadas en Neza por ’El Chacal’ Juan Hugo de la Rosa’. Sujeto que debe ser llamado por la autoridad correspondiente para rendir cuentas de su brutal acción.



’Dedocracia, se impone a la Democracia’, en el Estado de Guerrero, por decisión de consejeros del Instituto Nacional Electoral, de magistrados del Tribunal electoral, Feliz Salgado Macedonio es destituido como candidato de Morena al gobierno del Estado de Guerrero…ha, pero al parecer como premio de consolación, autoridades electoreras deciden ungir a Evelin Salgado Pineda…o sea, que de ganar la elección la hija del ’Violín’, Félix Salgado, este será quien gobierne el Estado de Guerrero, esto es verdadero triunfo de la ’dedocracia, morena.



Antaño, el Policía, era considerado guardián de la ley, en el barrio y, colonia se razonaba amigo de vecinos, asistía a sus fiestas y reuniones, cuando sorprendía a adolescentes con alguna arma de fuego, o punzocortante, mediante dialogo amistoso lo desarmaba e informaba a padres del o los menores, si eran reincidentes en portación de armas, consumo de bebidas alcohólicas, peleoneros los consignaba.



En la actualidad el policía, es considerado por la sociedad, un delincuente con poder para atracar, y golpeara ciudadanos, estos presuntos guardianes de la ley, abusando del poder que el estado les otorga, camina por las calles buscando a que ciudadano atracar. Su vital presa conductores de toda clase de automotores. principalmente en municipios del Estado de México, gobernado por el priista Alfredo del Mazo Maza,



Que descaro, priistas y, panistas en sus promocionales publicitarios, invitan al electorado a, no votar por candidatos de Morena, según ellos por ser destructores de México, tal vez ya perdieron la memoria, pero seguro los electores les recordaran que tanto priistas como panistas y anexas, cuando gobernaron se dedicaron al saqueo de millones de pesos, procedentes del pago de impuestos.



Conforme avanza el gobierno de Andrés M. López Obrador, Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera descubre depósitos millonarios hechos por ex funcionarios del gobierno del priista Enrique Peña Nieto. En instituciones bancarias de Suiza y Andorra, no obstante, esto ser del dominio público, los descarados Prianistas pretenden darse baños de pureza.



*No es más grande aquel que nunca ha fallado, sino quien a pesar de haber fallado nunca se rindió. *