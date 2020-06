Libertad de expresión en tiempos de la 4T

En que tiempos estamos viviendo

Por: Perla Baños



Quiero empezar esta columna preguntando: ¿𝗥𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗵𝗮𝘆 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶ó𝗻 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝟰𝗧❓Vemos una mañanera con muchos medios de comunicación que preguntan cosas irrelevantes, nada que ayude realmente al entendimiento de los acontecimientos y aunque algunas de ellas sobresalen, no reciben la respuesta que colabore a informar correctamente y ninguno reclama por ello, ¿será que solo están dejando entrar medios de comunicación que están dispuestos a colaborar para armar un show televisivo diario? O por otra parte ¿solo les darán la palabra a periodistas de los que ya se saben sus preguntas para así, el mandatario responder o no responder dependiendo de lo que convenga?



Hace unos días después de que muchos externaron mil cosas sobre el caso del personaje ❞𝗖𝗵𝘂𝗺𝗲𝗹❞, fue muy evidente el abuso de poder que se cometió porque si aunque no se trató de agresiones físicas o amenazas, este presentador quedó fuera de su empleo por algo que comentó en su cuenta de Twitter, si bien no estoy a favor de insultos o cosas por el estilo, sí me pareció un poco injusto, ya que el presidente cuando entró a su administración se le abrieron nuevamente las puertas a la periodista Carmen Aristegui, que se manifestó estár a favor de los ideales de Andrés Manuel López Obrador y hoy aunque su postura del presidente es: ❞𝗬𝗼 𝗻𝗼 𝗽𝗲𝗱í 𝗹𝗼 𝘀𝗮𝗰𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗮𝗶𝗿𝗲❞, es evidente que si él quisiera lo regresaría a su trabajo de la misma forma que con Aristegui.



Su administración es considerada una de las épocas más peligrosas para ser periodistas, ya que México fue calificado por la organización 𝗥𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗦𝗶𝗻 𝗙𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝘀 como el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo, con esto no culpo únicamente al presidente o a la 4T. Es bastante triste que en lo que va de su administración 99.3% de los asesinatos a compañeros periodistas no se investiga de manera exhaustiva ni objetiva.



¿Qué clase de broma hizo López Obrador al desconocer un organismo (CONAPRED) del cual existieron pruebas sobre la designación de la titular por su parte?, en cuánto a esto se hizo viral un video en el que se le cuestiona sobre dicho acontecimiento a la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, quien fue la incitadora de un conflicto en redes sociales que terminaría por cancelar un foro sobre discriminación, en el que participaría Chumel Torres, ya que este último realizó un comentario sobre su hijo que le pareció ofensivo. En este video se le observa muy incómoda.



Esto escribió el usuario que nos compartió el video, algo que se me hizo interesante: “La libertad de expresión, la ha puesto en riesgo, por la intolerancia que tiene al CONAPRED, pero le aseguro que como mexicano en el 2021 voy a defender la democracia y en 2022 ustedes se van a ir”, con estas palabras la encargada de la coordinación nacional de memoria histórica no pudo decir nada en su defensa.



Aquí es donde yo digo ¿por qué cerrarle las puertas a un presentador por algo que dijo en redes sociales?, ¿por qué decirle medio de oposición a medios de comunicación que desaprueban lo que han hecho o dicho?, ¿por qué poner en contra a los mexicanos con etiquetas absurdas?, ¿𝗲𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶ó𝗻❓, si apruebas esas ideas, tenemos una idea distinta de lo que debería ser la libertad expresión. Todos tenemos una perspectiva muy diferente de lo que es libertad de expresión y yo no estoy contenta con las preguntas de cada mañanera, parece que todas son para que el presidente se justifique culpando a las anteriores administraciones o en otro caso, hacernos creer que realmente si es el mesías.



Reitero que no estoy a favor de insultos, apodos o violencia, sin embargo, el presidente deja mucho que desear, ya que como dijo el Ex Presidente Felipe Calderón en su cuenta de Twitter que AMLO también pone apodos, y diría Chumel el que se lleva se aguanta.



Ahora también el comentario mencionado por Obrador en el cual dice: “es como si a un foro de Derechos Humanos invitan a un Asesino”, ¿en serio comparó lo que se dijo en Twitter con lo que haría un asesino?. Todos los de esta generación conocemos los comentarios que ha hecho anteriormente Chumel Torres, no solo de nuestro actual presidente si no de todos los demás, así como de todas las personas. Es muy triste que en un gobierno donde se habla de libertad no exista eso, dónde un gobierno habla de 𝗧𝗿𝗲𝗻 𝗠𝗮𝘆𝗮, pero no del hambre que están pasando millones de personas por el desempleo, de salud en cada mañanera, cuando no se esta trabajando realmente en atender de forma eficaz cada vida, un gobierno que critica la corrupción, pero en todas partes acepta a gente que ha estado involucrada en ella, un gobierno que sólo dice, pero no hace, y que triste, que en el que se creía esperanza, definitivamente no exista la verdadera libertad de expresión.