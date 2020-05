Libre exportación de azúcar a EE.UU.

En Sonora impera la Ley del Garrote



La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), manifestó su beneplácito por la decisión dada a conocer por el Gobierno de Estados Unidos el pasado jueves 30 de abril, en el sentido de prorrogar los Acuerdos de Suspensión que regulan la exportación de azúcar libre de arancel de México a Estados Unidos, por cinco años más.

Los Acuerdos de Suspensión, mismos que eliminan el cobro de impuestos al azúcar mexicana, fueron firmados en diciembre de 2014 entre el Gobierno y los ingenios mexicanos y el Departamento de Comercio de Estados Unidos (USDOC), y han estado sujetos a una Revisión Quinquenal por parte del DOC desde fines de 2019.

Gracias a los trabajos realizados conjuntamente entre ingenios y Gobierno de México, los Acuerdos seguirán en vigor hasta la siguiente Revisión Quinquenal, que el DOC ha anunciado será hasta el mes de abril del año 2025.

La CNIAA hace un extenso reconocimiento a la labor de la Secretaria de Economía, Dra. Graciela Márquez Colín, la Subsecretaria de Comercio Exterior, Dra. Luz María de la Mora y su equipo, así como al apoyo de la Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena Coqui, por el resultado obtenido en esta revisión llevada a cabo y en las diferentes gestiones con el Gobierno de Estados Unidos.



La continuación de los Acuerdos de Suspensión hasta abril de 2025 contribuirá a una mayor certidumbre para la Agroindustria Azucarera mexicana, particularmente en estos momentos difíciles provocados por la crisis sanitaria y económica causada por el COVID 19.



Los mencionados Acuerdos establecen que los ingenios mexicanos deben primero cubrir la totalidad de las necesidades de abasto de azúcar en el mercado nacional, y después de garantizar lo anterior, gozarán de un acceso preferencial libre de arancel para abastecer el 100% de las necesidades de azúcar del mercado de Estados Unidos.

El trato preferencial otorgado por Estados Unidos a México bajo los Acuerdos se tradujo este año en que México podrá exportar a Estados Unidos durante el presente ciclo azucarero un total de hasta 1.42 millones de toneladas de azúcar libres de arancel, mismas equivalen a más del 26% de la producción nacional oficialmente estimada…..

EN SONORA IMPERA LA LEY DEL GARROTE Y LA JUSTICIA LABORAL ENTREGADA A CACIQUES Y DESPACHOS DIVINOS

En Sonora la Justicia Laboral está entregada al poder económico de Caciques Regionales y despachos patronales divinos y la Gobernabilidad Democrática, brilla por su ausencia, y el Estado se encuentra en manos de parientes políticos y compadres, que encierran el Poder Público, en una pequeña burbuja que aísla a un Gobierno cada vez más ausente de los problemas sociales.



Así lo señaló Javier Villareal, líder de la CTM en la entidad la prepotencia y arrogancia de algunos funcionarios, basada en el abuso del poder y el desprecio por el genuino Servicio Público, solo nos lleva al despotismo; los conflictos de interés y de poder al interior del Gobierno, se reflejan en la constante insensibilidad, mentiras y desgano por la solución oportuna y eficaz de las demandas laborales y sociales de los Trabajadores.

Destacó que el grave problema del Transporte Urbano en Sonora y la justa demanda de los Usuarios por un servicio de calidad, no se arregla poniendo ’palomitas’, o con soluciones de apariencia, se resuelve de fondo con voluntad política y eficiencia de un Gobierno que debe saber armonizar y respetar los derechos de los Concesionarios y Operadores, con apego a la Ley y la Justicia.



Añadió que la ’modernización’ solo iniciada en Hermosillo, se hizo atropellando a Concesionarios y especialmente a los operadores Sindicalizados, pisoteado su Contrato Colectivo de Trabajo, por un ’inversionista’ de la Ciudad de México, que solo busca utilidades, explotando groseramente a los Trabajadores Sonorenses.

La única explicación de tanto desorden, es la sospecha de que existen intereses económicos del círculo más cercano al poder en este negocio; ya que cuando le reclamamos nuestros derechos laborales al nuevo Patrón, se enoja el Gobierno.



Los Operadores en Hermosillo, que continúan laborando y corriendo riesgos en esta contingencia sanitaria, son castigados con la reducción unilateral de su jornada semanal y les pagan menos de la mitad del sueldo semanal.

Durante varias semanas pedimos diálogo y tuvimos autoridades sordas, desesperados los operadores bloquearon calles, pidiendo diálogo y justicia laboral y como respuesta les aplicaron la Ley del Garrote.

Fueron apresados con violencia innecesaria 3 Compañeros por 19 horas, les impidieron por varias horas la asistencia de su Abogado y cuando el Juez resolvió su inmediata libertad, los funcionarios del Cereso los retuvieron 5 horas más en la cárcel. Esto empeora porque ayer mismo, el patrón acaba de despedir a 30 Operadores de manera injustificada, con la indiferencia del Gobierno.



Cuando dentro de la Ley los Trabajadores ejercemos nuestro Derecho Constitucional a Huelga por abusos de algunas Empresas, de inmediato y ya por costumbre, el Gobierno archiva los expedientes.

En plena Pandemia, en Sonora están operando ilegalmente más de 50 maquiladoras no esenciales, así como otras si esenciales, pero sin cuidar la sana distancia, violando la disposición Federal de no superar 50 personas por recinto. El riesgo de contagio es enorme para los Trabajadores y no hay autoridad en Sonora que haga cumplir la Ley.

Pidieron a la Gobernadora del Estado que haga la Convocatoria Oficial a un Diálogo Social Tripartita entre Gobierno, Empresarios y Trabajadores, para escuchar necesidades de las partes, aportando ideas y propuestas, primero para proteger la salud y la vida de los Trabajadores, asimismo para evitar la muerte de las empresas y con ello de las fuentes de empleo.



Ante los grandes retos que implica el Covid19 y la Suspensión Laboral en las empresas, en los Acuerdos Federales no ha quedado claro el tema del SALARIO, así como las posibles fechas para reanudar labores. Hay mucha confusión, muchos despidos y grandes dudas entre Patrones y Trabajadores.

Las demandas las signaron las Federaciones Municipales, Sindicatos y organizaciones integrantes de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora, que encabeza Javier Villareal…..



TRABAJA IMSS EN HABILITACION DE HOSPITAL DEEXPANSION COVID-19 EN EL AUTRODROMO HERMANOS RODRIGUEZ



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habilitará un hospital de expansión COVID-19 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, a fin de contar con 218 camas para atender a pacientes con síntomas por COVID-19, pero que requieran hospitalización.



Se prevé que este espacio estará habilitado la segunda quincena de mayo e iniciará operaciones en etapas hasta alcanzar su máxima capacidad, que es de mil 536 pacientes, con una estancia hospitalaria de 3 a 5 días en promedio.

De las 218 camas, 26 serán destinadas para cuidados críticos respiratorios y las restantes estarán divididas en 8 módulos con 24 camas cada uno para atender a pacientes convalecientes. Todas las camas contarán con oxígeno.

El hospital de expansión además tendrá seis consultorios de Urgencias, un Triage respiratorio, un laboratorio de pruebas esenciales, farmacia, almacén, residencia médica, comedor y biomedicina.



Al recorrer las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, el director general del IMSS, Zoé Robledo, recalcó que este hospital de expansión permitirá a la Ciudad de México tener un crecimiento importante para los cuidados médicos de pacientes COVID-19.



Señaló que en el IMSS hay 17 unidades de reconversión entre las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y los hospitales de Segundo Nivel. ’Hoy más que nunca en la Ciudad de México necesitamos crecer’.

Acompañaron al director del Seguro Social la doctora Lucila Olvera Santana, Coordinadora Técnica de Infraestructura Médica, y el doctor Clicerio Coello Garcés, Director de Planeación Estratégica….

