Libre, futbolista mexicano, tras 18 meses de cárcel

+Ebrio, accidentalmente, mató a una pareja de recién casado en junio de 2019



+Paga una fianza de tres millones de pesos y alcanza libertad condicional



+’Salgo siendo un ejemplo para la sociedad’, asegura el futbolista de 21 años de edad



+Canterano de Chivas, jugador de Santos de Liga MX y del Tri Sub-18, peligra su carrera deportiva



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– El futbolista Joao Maleck Robles, 21 años de edad, afromexicano, quedó libre tras casi 18 meses interno en el Penal de Puente Grande. Fue excarcelado tras pagar fianza de tres millones de pesos, impuesta para poder cumplir en libertad condicional su sentencia de casi cuatro años producto del accidente en el que murieron María Fernanda Peña y Alejandro Castro, una pareja de recién casados.



Tras una noche de tragos, la madrugada del 24 de junio de 2019, a las 10 de la mañana aproximadamente, en la ciudad de Guadalajara, el vehículo del futbolista mexicano colisionó con un Chevrolet Aveo. En él viajaba el matrimonio. Ocurrió entre las calles Tepeyac y Playa de Hornos.



«Lo primero que quiero hacer es ofrecer una disculpa pública a las familias de los afectados, decir que entré siendo un Joao Maleck al penal y salgo como uno diferente en lo humano’, fueron las primeras palabras del futbolista, quien surgió como canterano de Chivas en 2011.



’Aprendí muchísimo adentro. Estoy muy arrepentido y tengo una mayor responsabilidad con la sociedad. Dios me dio una segunda oportunidad», reconoció el jugador, quien formó parte del Tri Sub-18.



El abuso del alcohol causó el fatal percance. El jugador pasaba unos días libres junto a algunos amigos cuando aquél infausto día impactó su coche contra otro el de los hoy fallecidos.



«Es obvio que no (volverá a tomar), salgo siendo un ejemplo para la sociedad, debo ser mejor ejemplo, siendo mucho más responsable y maduro’, dijo el jugador del club Santos de Liga MX.



’A cualquiera le pudo pasar, tuve la (mala) suerte de que a mí me pasó, me ha dolido muchísimo, me ha costado, pero he mejorado como persona», dijo Maleck, quien a su vez refrendó su compromiso de ver económicamente por los hijos de Alejandro Castro.



En lo que a su futuro profesional se refiere, el jugador -que tiene contrato vigente con el equipo de La Laguna- confirmó que existen algunas opciones para retomar su carrera a la brevedad.



«Hay por ahí una propuesta. Pero faltan muchos detalles por arreglar, tuve la oportunidad de entrenar, salgo bien físicamente. Mi contrato sigue vigente, tengo compromiso con Santos, pero veremos. Desde mañana empiezo a entrenar otra vez».



Una noche antes de la desgracia del 23 de junio, Joao se hallaba en un centro nocturno de la ciudad tapatía, donde convivió con amigos. Incluso se le pudo apreciar en las redes sociales hasta altas horas de la madrugada.



Con el pasar de las horas se dictaminó que Maleck, en su automóvil deportivo, viajaba a no menos de 70.73 km por hora. A esa velocidad sacudió por la parte posterior la unidad que transportaba a los recién casados y que circulaba a menos de 35 km por hora.



La prueba de etanol (alcohol etílico) arrojó que el ariete tenía 50 miligramos por cada 100 mililitros de orina, cifras que resultan positivas y confirman que se encontraba en estado de ebriedad al momento del siniestro.



El ex jugador del Sevilla B de la liga española, resultó acusado por delito de homicidio a título de culpa grave, con una pena que pudo llegar hasta los 70 años de prisión, según ha trascendido con expertos de la materia.



La familia de la pareja fallecida realizó una importante movilización en redes. En ella, exigía que Joao pague por su delito y que no reciba contemplaciones especiales por su calidad de figura pública. Aunque, a la postre, aceptaron la compensación económica.



Peligra su carrera



Aunque lo menos importante debería ser su carrera deportiva, el delantero de 21 años tendría serios problemas para volver a pisar los terrenos.



Inmediatamente después del incidente el Sevilla B anunció que ya no contará con el atacante, por lo que Santos se encargó en ese momento de coordinar la defensa del jugador.



Por lo pronto, en la Comarca prácticamente le cerraron las puertas.



’Lo que puedo decir es que analizando el plantel que hoy tenemos y las posiciones ocupadas en el ataque es complicado que pueda tener cabida en este plantel’, declaró al portal Mediotiempo.com, Dante Elizalde, presidente deportivo de Santos.



(Con información del portal goal.com)