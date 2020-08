Libre Ronaldinho, tras seis meses detenido en Paraguay

+Con la decisión de este lunes, el exjugadpr del club Querétaro de México, podrá regresar a Brasil



+Permaneció cinco meses en arresto domiciliario en lujoso hotel en Asunción



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Tras seis meses en arresto domiciliario, conservando siempre su irremediable sonrisa de eterno niño travieso y la simpatía que lo caracteriza, Ronaldinho Gaúcho, 40 años de edad, –ex jugador del Barcelona español y del equipo Querétaro de México–, recibió este lunes luz verde para regresar a Brasil.



Según el acuerdo firmado con la justicia paraguaya, el jugador que marcó una época en el Barcelona y su hermano mayor, Roberto de Assis Moreira, acusado de colaborar con la falsificación de documentos, deberán pagar una multa de 200 mil dólares a cambio de suspender el procedimiento.



Durante la audiencia en el Palacio de Justicia de Asunción, a la que asistieron representantes del consulado brasileño en Paraguay, el juez Gustavo Amarilla Arnica firmó el acuerdo propuesto por el ministerio público local, que suspendió el proceso contra Ronaldinho por entender que no hay otros delitos vinculados a los dos hermanos.



Con una mascarilla debido a las medidas restrictivas impuestas por la pandemia de coronavirus, la estrella del futbol mundial se puso de pie y saludó a los fiscales. Luego de pagar la multa, que llegará en forma de donaciones a organizaciones benéficas paraguayas, el exjugador quedará libre de obligaciones legales.



Deberá, eso sí, comunicar a las autoridades cualquier cambio en su domicilio fijo en Brasil o en el número de teléfono con WhatsApp donde recibirá posibles notificaciones judiciales.



Assis, en cambio, imputado por haber proporcionado imágenes para la confección de los pasaportes adulterados, además de la multa deberá comparecer ante un tribunal brasileño cada cuatro meses durante dos años. Si no cumple con la sanción el acuerdo puede cancelarse.



A principios de abril, los hermanos ya habían desembolsado 1,6 millones de dólares (8,5 millones de reales) en concepto de fianza para salir de la cárcel donde estuvieron detenidos durante más de un mes. Se les concedió a cambio el beneficio del arresto domiciliario, que cumplieron en un hotel de lujo en la capital paraguaya. La multa se descontará de aquella cantidad y el resto se reembolsará una vez validado el acuerdo.



Con su imagen dañada por el escándalo, Ronaldinho celebró su 40 cumpleaños en prisión. El retiro del jugador quedó marcado por apariciones tan folklóricas como inusuales. Comenzó a participar en juegos festivos, como torneos de futsal en India, y a protagonizar los más diversos tipos de eventos publicitarios, desde un reality show en los Emiratos Árabes Unidos, hasta una película con Mike Tyson, excampeón mundial de box.



Ronaldinho y su hermano fueron detenidos el 5 de marzo, junto con el empresario brasileño Wilmondes Sousa Lira, acusado de proporcionarles los pasaportes falsos.



Antes de su arresto, el exjugador había sido declarado ciudadano ilustre de Asunción y firmó un contrato de marketing con un casino del empresario Nelson Belotti, descrito por Operación Lava Jato como un supuesto intermediario de 24 millones de reales en movimientos sospechosos por lavado de activos.



En 2015, Ronaldinho y su hermano fueron condenados al pago de una multa de 8,5 millones de reales por construcciones irregulares en áreas de preservación ambiental.



Como no cumplieron con el pago, los tribunales brasileños incautaron sus pasaportes a finales de 2018, lo que comprometió la agenda de compromisos en el exterior del exjugador.



La imposibilidad de viajar no impidió que Ronaldinho fuese nombrado embajador de promoción turística por el Gobierno de Jair Bolsonaro en septiembre del año pasado.



En 2019, el ministerio público de Rio Grande do Sul llegó a un acuerdo con los hermanos para liquidar la multa ambiental y devolverles los pasaportes. Hasta entonces, habían intentado recuperar los documentos mediante apelaciones ante el Tribunal Supremo Federal (STF), pero no habían logrado revocar la decisión del tribunal de Rio Grande do Sul.



Con la sentencia en Paraguay, Ronaldinho queda libre no solo para regresar a Brasil, sino también para retomar la rutina de viajes y eventos alrededor del mundo.



(Con información del diario El País)