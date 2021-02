La verdad que no me esperaba esta noticia. Me cayó como balde de agua fría. Perder al Lic. Rigoberto Gallegos, es perder a un gran ser humano que me ayudó, me guió y fue pieza fundamental para mi crecimiento, por lo que hasta el cielo le envío un fuerte abrazo y mis condolencias para su admirable familia, a mi amiga Zaira Gallegos López y demás hijos, además de todos los que conformaban su equipo en lo profesional y empresarial, como uno de los emprendedores históricos de #Acapulco. Mi corazón está de luto y el equipo que conforma el medio de comunicación digital Codice21 también se une a esta pérdida irreparable que nos dejó esta pandemia cruenta en que se ha convertido el #COVID-19. Disfrute en paz Lic. Gallegos. Siempre lo recordaré y me encargaré que su nombre nunca sea olvidado como dirigente de abogados en #Guerrero...😭😢🌴🙏🤗💔👋🍀🤝