Líder del PRI en Nayarit propone como reto económico comprarle al comercio local

Por Norma Cardoso



Enrique Díaz, presidente del PRI estatal, dio a conocer a dirigentes de otros partidos, legisladores federales y locales, que, en las oficinas del PRI Nayarit han disminuido, desde hace una semana, un 70 por ciento, todo tipo de reuniones, asambleas, capacitación, entre otras cosas; solamente las oficinas del partido están funcionando al 30 por ciento, para cuidar al personal y a todos los demás. Los municipios, están igual, están cerrados a la espera de cualquier indicación, la cual ya se ha dado y es de contribuir por teléfono a la calma.



Líder del Partido Tricolor, le dijo al gobernador Antonio Echevarría García, que ’creo que hay un par de grandes retos, el reto de la organización social y el reto económico, y yo creo que con esos dos grandes retos con lo que decía hace un rato el Fiscal tiene que ver con lo que se puede incrementar el tema de los delitos que se están cometiendo, y en lo económico, ya hay despido en los comercios, hay carencia del comercio informal que dejaron de trabajar porque la gente ya no sale a comprar’.



Las propuestas que realizó Enrique Díaz, son: la primera de ellas, es la organización, que el ejecutivo estatal convoque a los ayuntamientos para que todas sus autoridades auxiliares, comités de acción ciudadana, delegados, jueces, contribuyan a la organización social.



’Nosotros proponíamos estas medidas: que se organicen sistemas de reparto comunitario organizado por los comités de acción ciudadana para que estos sean los que vayan a la tiendita, con una propina de la gente, que vayan a la lonchería, para que no caiga más el comercio, que pueda haber ese surtido’.



Incluso una tarea de todos, lo digo, aunque me critiquen, es bajarles las ventas a las grandes tiendas de supermercado, para que subsista nuestra economía local que es la que está siendo más perjudicada. Y en ese tema del sector salud, las tiendas de supermercado siguen sin medidas de control sanitario, en los accesos deberían de tener la limitación a una sola persona, deberían de dar gel, deberían de hacer varias cosas, no lo tienen esas tiendas, creo que las tienditas de la esquina ya los tienen, ya lo están haciendo y no ese corporativo que tiene la capacidad para realizarlo.



Asimismo, el priísta propuso que el Congreso del Estado. convoque a sesión y que revisen el presupuesto, ’solamente hay dos temas prioritarios y es la salud y es la economía local; creo que podemos de dispensar de muchos otros temas no sustantivos en la entidad y creo que el Congreso tiene esa enorme responsabilidad en que de acuerdo con la visión del ejecutivo pueda reestructurarse el presupuesto de egresos con miras a salir de esta contingencia, van a ser meses difíciles, ojalá no suban a salud, pero van a ser meses difíciles en lo económico y en todo lo demás’, acotó.