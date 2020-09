Líder estatal del Suteym pide a dirigentes municipales de Ecatepec a no exponer al Covid-19 a los trabajadores

Ecatepec, Méx., a 30 de septiembre del 2020.- El lider estatal del Sindical Único de Trabajadores del Estado y Municipios (Suteym) hizo un llamado a los dirigentes de Ecatepec a no seguir exponiendo a los trabajadores a contagiarse de Covid-19, al agruparlos en el plantón que mantiene en la explanada de este municipal.



A pesar de el líder estatal de Suteym Herminio Cahue Calderon, exhortó a no organizar eventos masivos, asambleas estatales y municipales, en Ecatepec la kide María del Carmen Flores Martínez hace caso omiso exponiendo a los trabajadores a contagiarse de Covid-19.



Herminio Cahue Calderon, exhortó a no organizar eventos masivos, asambleas estatales y municipales; sin embargo la líder municipal del Suteym María del Carmen convocó a los trabajadores sindicalizados de Ecatepec exponiendolos a ser contagiados de Covid-19, en la explanada municipal para exigir más de mil 500 millones de pesos y así tener privilegios personales.



Por medio de un comunicado el líder sindical del estado, recalcó que con sólo una persona portadora de Covid-19 se pueden contagiar en cadena quienes tengan contactos con ella, por ello señaló que se sumen a los esfuerzos sanitarios para combatir los contagios y evitar decesos causados por el Covid-19



Sin embargo, a la líder María del Carmen Flores, hizo caso omiso y sigue convocando a cientos de trabajadores municipales en plena pandemia volé do las medidas sanitarias y exponiendo a ser contagiados y propagar este virus.



Durante la pandemia alrededor de 56 trabajadores sindicalizados han perdido la vida debido al virus Covid-19 y otras enfermedades.



Cabe mencionar que a la líder sindical en una entrevista realizada por un reportero, le preguntaron de cuánto es el presunto por el que están luchando a lo que se negó a mencionarlo la cantidad.



Trabajadores denunciaron son obligado a asistir y a realizar guardias en la explanada municipal o de lo contrario pueden perder sus derechos sindicales.



"Los invitó a reflexionar, analizar y sobre todo a estar cuidándose", enfatizó el líder estatal. Asimismo señaló a ser responsables para evitar contagios de Covid-19.



A pesar de que alrededor de 90% de los integrantes del Suteym suspendieron actividades por ser mayores de 60 años de edad, estar en el rango de población en riesgo o realizan labores desde sus casas, los dirigentes de la organización exigen diversos privilegios, como la entrega de regalos por los días festivos y ropa deportiva.



Autoridades de salud locales calificaron este hecho como una medida irresponsable de la dirigente sindical, al sacar de sus casas a los trabajadores para manifestarse, a pesar de las medidas sanitarias que impiden la concentración de personas.



Las autoridades locales mencionaron que insistirán en el diálogo con la dirigencia del Suteym para llegar a acuerdos que beneficien a la población de Ecatepec.