Líderes de SoftBank y Rappi crean organización para mitigar impacto del coronavirus

Una misión que tiene el propósito de escalar como si fuera startup, cuya presión no es proyectar rentabilidad, sino inspirar y propiciar ayudas en comunidades, es la que está llevando a cabo Impacto, una nueva organización sin fines de lucro creada por líderes emprendedores y ejecutivos de América Latina para encabezar iniciativas en la lucha contra la pandemia del Covid-19.



’Un virus es algo muy parecido al crecimiento exponencial de una empresa, nos preguntábamos como podemos usar nuestras habilidades y nuestro conocimiento’, dijo a Forbes Sebastián Mejía, cofundador y presidente de Rappi. ’Creemos que es el momento para juntarnos aún mas’.



Impacto, como la han denominado, puso al aire este lunes una página web en la que recibe donaciones, buscando, asociándose y financiando propuestas que puedan mitigar el impacto del coronavirus. En detalle, pretenden financiar el abastecimiento de pruebas, equipo médico y alimentos en México, Colombia y Brasil.



’Tenemos un origen latinoamericano comprometido con América Latina, no solo con la economía de la región, sabemos que tenemos que hacer más, comprometernos desde una perspectiva profesional para ejecutar cosas’, expresó a Forbes Ralf Wenzel, managing partner de SoftBank Group International y fundador de Foodpanda, quien creó Impacto junto a Mejía; Laura Gaviria Halaby, directora de operaciones de Softbank Group International; Israel Hernandez, jefe de asuntos gubernalmentales para el fondo latinoamericano de SoftBank y Monica Callava, del equipo de operaciones de Softbank, entre otros.



’Es la primera vez que nos unimos compañías del portafolio de SoftBank por causas sociales en la región’, agrega Wenzel, quien no contempla que la sociedad se recupere fácilmente en el corto plazo de las repercusiones del COVID-19, por lo que esta organización podría estar funcionando en el largo plazo, pero con iniciativas que hagan frente a los retos más inmediatos y que tengan un impacto directo en la vida de las personas.



Sebastian Mejía comenta que se dieron cuenta que había una gran necesidad de juntar la mentalidad emprendedora con todos los procesos de crecimiento exponencial, enfocándose en traer algo sobre la mesa para ayudar en esta situación compleja.



Para comenzar, hicieron la entrega de 2.000 canastas de alimentos a profesionales y cuidadores de primera línea que trabajan con población vulnerable en Colombia. Además, está buscando generar más apoyo para unas 20.000 canastas adicionales en Colombia, México y Brasil por medio de aliados como Frubana, la plataforma B2B para productos agrícolas y bienes empacados para pequeños negocios en América Latina, fundada por el colombiano Fabián Gómez y que recientemente se unió al portafolio de SoftBank.



’Creo que es importante que el sector privado y los emprendedores demos un paso hacia adelante’, dice Mejía, quien junto a los otros creadores de la iniciativa han aportado de su patrimonio, han buscado otras fuentes de recursos y hacen un llamado a la acción. ’No hay ayuda pequeña, creemos que es un momento para juntarnos aún más’.



Además de donaciones, la página web también permitirá a sus visitantes registrarse en opciones de voluntariados, una alternativa para aquellos que deseen donar su tiempo durante la crisis del coronavirus.



En esta nueva organización sin ánimos de lucros, dijeron que utilizarán los fondos donados de acuerdo con la misión de la organización y se comprometieron a seguir, medir y compartir los progresos con los donantes a medida que se hagan las asignaciones en cada iniciativa de apoyo.



Forbes