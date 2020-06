Líderes turísticos auguran hasta 15 años para la recuperación

Ciudad de México.-8 de junio de 2020.-La recuperación del sector turístico en México será lenta y algunos directivos de empresas como Aeroméxico o Grupo Xcaret creen que la vuelta a los valores pre crisis podría tardar de entre tres hasta 15 años en el peor de los escenarios.



Durante el encuentro virtual ‘¿Cómo regresará la industria de los viajes de su crisis mas profunda?’, en el que participaron ejecutivos de grandes compañías turísticas, una de las principales conclusiones ha sido que a pesar de la reapertura transitoria de los destinos y el regreso a cuenta gotas de los turistas, los precios en el mercado deberán seguir a la baja, lo que hará que la recuperación sea más lenta, publica Diario El Independiente.



El número de viajeros se reducirá a la mitad, por lo que la demanda será menor existiendo la misma oferta, una situación que derivará en el cierre definitivo de empresas del sector. Asimismo, se prevé la caída de precios en tarifas de todos los servicios turísticos, lo que exigirá a las empresas mayor atención en la comercialización con tarifas agresivas y competitivas, han destacado en la cita.



Los directivos participantes también han coincido en que esperan que se apliquen a nivel global estándares internacionales para todos los países que sean seguros, prácticos y no invasivos. Con todo, creen que el futuro aún es incierto para la industria en México, pues como ha aseverado Álex Zozaya, presidente ejecutivo de ALG, ’el Gobierno de México no ha otorgado ninguna ayuda, ya que la industria turística no importa’, algo que ha reiterado en repetidas ocasiones como ha publicado REPORTUR.mx (Zozaya: ’AMLO nos ha dejado de lado desde el primer día’).

Fuente: Reportur