Lidia Cacho, periodista de gran valor, quien sin importarle poner en riesgo su vida, la de su familia hace años tuvo, y aún tiene el valor de sostener la denuncia contra integrantes de banda dedicados a la explotación sexual de menores de edad.



Lidia Cacho, ha puesto en el ojo del huracán, a Olga Sánchez Cordero actual Secretaría de gobierno federal, los principales capos de la banda de explotadores sexuales, Mario Marín ex gobernador del Estado de Puebla, bautizado como ’el gober precioso’, sus cómplices, Joaquín Gamboa Patrón, Camil Nacif, conocido como el rey de la mezclilla actualmente refugiado en el Líbano.



Fuerte Tarea para el caza ratones Santiago Nieto. Titular de la Unidad de Investigación Financiera para hurgar en Principado de Andorra, este es un estado de la Europa meridional, con 500 mil habitantes situado en la cordillera de los Pirineos orientales. Limita con España, Francia, y otras naciones. Este territorio ha sido elegido por ladrones políticos mexicanos como paraíso para guardar millones de pesos que se han robado, durante sus cargos como servidores públicos.



Islas Caimán, como caja de ladrones políticos mexicanos paso a la historia, en el presente Andorra, es paraíso de guardadito millonario’, como ya lo comenté en la pasada columna, el mayor ahorrador en Andorra, es el ex presidente Enrique Peña Nieto, seguido de su pariente Alfredo del Mazo Maza, actual gobernador del Estado de México, quien presuntamente tiene o, tenía en caja de Andorra, un millón 500 mil Euros. El total de ladrones de cuello blanco, que tienen su caja de ahorro en Andorra, no disfrutarán lo robado, que asciende a aproximadamente un millón de pesos, les serán confiscados, por autoridades de Andorra, ’Bueno estos ladrones no supieron para quien trabajaron’, pero en tanto ya jodieron al pueblo mexicano.



Las raterías millonarias durante el gobierno del tristemente célebre, e intocable Enrique Peña Nieto, continúan siendo descubiertas, se rumora que, para tener callados a legisladores de San lázaro, y Senado y, estos para solapara las millonarias transas de su patrón, se despacharon con la cuchara grande, realizaron, gastos por muchos millones de pesos utilizando facturación de empresas fantasma. a quienes les dieron a ganar cuantiosos millones de pesos. Pero claro estas ratas de dos patas no serán investigados, mucho menos castigados.



De risa, la sanción a Alfredo Castillo ex titular de la CONADE, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ’su castigo ’, inhabilitado por 10 años para participar en política, cuando este sujeto es toda una fichita, había estado intocable por haber sido uno de los hombres preferidos de Peña Nieto, el sujeto debería ser bien investigado, igual que Luis Videgaray, Agentes de la Unidad de Investigación deben indagar sus cuentas bancarias, que expliquen cómo se hicieron millonarios, serán intocables.



Muchos políticos no tienen vergüenza, en función de servidor público actual no realizaron beneficio social alguno que valga la pena mencionar para la comunidad que ’gobiernan’, y aun así, se atreven a solicitar el voto al electorado para reelegirse tal es el caso de Armando García Méndez, actual alcalde del municipio Valle de Chalco Solidaridad, sujeto que posiblemente pretende lo reelijan para haber si otros tres años le son suficientes para continuar ganando estratosférico salario sin dar nada a cambio a la población vallechalquense.



En el Municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, la situación política está que arde, en tanto el alcalde Juan Hugo de la Rosa, busca entre sus coterráneos un sujeto que lo releve en la alcaldía, para que le cubra la espalda de dudosos millonarios gastos en infraestructura social, oportunistas políticos Chapulines apestados, como Emilio Ulloa, cartucho quemado, quien, a la sombra del partido Morena, pretende engatusar al electorado de Ciudad Nezahualcóyotl.



