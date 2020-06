La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en videoconferencia informó que en la Ciudad de México van 37 mil 503 casos y 4 mil 664 defunciones acumuladas por coronavirus covid-19 luego de que en 24 horas hubo 111 muertes adicionales y 624 nuevos contagios en la capital, de acuerdo con la Secretaría de Salud.



La alcaldía Iztapalapa ya suma 6 mil 750 contagios, mientras que en la Gustavo A. Madero van 4 mil 952 y en Tlalpan, 2 mil 664



LIGERO INCREMENTO EN MOVILIDAD EN CdMx



La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ayer hubo un ligero incremento, en el tránsito vehicular, así como en el Metro, Metrobús y Tren Ligero, tras la reapertura escalonada de estaciones y el retiro del programa Hoy No Circula extendido.



Sin embargo, la mandataria capitalina indicó que la movilidad "está por debajo de la situación normal".



CELEBRAR DIA DEL PADRE A DISTANCIA



La jefa de Gobierno pidió a la ciudadanía celebrar el Día de Padre a distancia, como ocurrió con el Día de la Madre, con la finalidad de evitar contagios de coronavirus, pues aseguró que "aún no estamos en tiempos de hacer fiestas".



Sheinbaum Pardo adelantó que mañana se anunciará un programa para celebrar el domingo, a cargo de la Secretaría de Cultura, así como una fecha tentativa como con el Día de la Madre, que será el 10 de julio.



EL GRUPO BORUS FUE DISUELTO AL COMIENZO DE ESTA ADMINISTRACION



Claudia Sheinbaum indicó que el Grupo Borus fue disuelto a su llegada a la jefatura de gobierno, luego de las manifestaciones encabezadas por expolicías que fueron separados de su cargo.



Participantes de las manifestaciones que solicitaban la destitución de Sheinbaum y Harfush no son policías, son expolicías que fueron separados de su cargo y ’que cada quién saque conclusiones’ sobre cuáles son los intereses reales que los motivan, señaló la jefa de Gobierno.



Una mención especial mereció el Grupo Borus de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre la que al menos cuatro medios nacionales, incluyendo Televisa y proceso, han documentado casos de abuso policial, cobro de renta a narcomenudistas, extorsión, entre otros delitos propios del crimen organizado.



A pesar de esa orden, varios medios pudieron documentar que los Borus, conocidos al interior de la policial como ’la basurita’, siguen operando como grupo.



Apenas a inicios de semana, se constató que las camionetitas de los Borus se movilizaron en las cercanías de Chapultepec y Eje Central, una zona que les gusta controlar por el tráfico de drogas.



Se trata de personal que alguna vez perteneció a la Procuraduría de Justicia capitalina y fueron desplazados por policías que pasaron por academias para su formación.



Al abrirse un cuerpo de investigación en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los borus restantes fueron asignados allí, pero han ido siendo separados de la institución justamente por sus prácticas ilegales.



Sheinbaum Pardo defendió la realización de inteligencia policial en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero sin que eso abra la puerta a conductas ilegales.