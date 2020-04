Lilly Téllez deja la bancada de Morena ’por diferencias de criterio’

La periodista será senadora independiente por Sonora

En enero pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó por unanimidad la solicitud de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para separar de la fracción parlamentaria a la senadora María Lilly del Carmen Téllez García.



En la petición entregada al coordinador de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal, el 16 de diciembre, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena señaló que la legisladora no podía continuar en la fracción parlamentaria por no respetar, compartir y representar los estatutos del partido.



Por ese motivo Téllez García inició un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y argumentó que la referida Comisión excede sus facultades legales y estatutarias, al pedir la separación de la bancada luego de dar opiniones como parte de su función legislativa.



Las y los magistrados de la Sala Superiorconsideraron que, en todo caso, debía ser el propio grupo parlamentario el que podría iniciar algún procedimiento al respecto, por tratarse de un aspecto que forma parte de la disciplina parlamentaria vinculada enteramente con la función legislativa.



En tal sentido, se determinó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no tenía competencia para requerir al coordinador de la bancada que la legisladora sea separada del grupo parlamentario por no compartir en sus posicionamientos los valores y principios del partido. Además, con la resolución se revocó el oficio de la Comisión Nacional de Morena.