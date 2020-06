Lilly Téllez, leal con sus convicciones… firme con su palabra

*Columna publicada en Indicadorpolitico.mx



¿Por qué tanta ’furia’ de la 4T por la decisión de la senadora de incorporarse a la bancada del PAN en el Senado de la República?



Las opiniones son extremas y la posición de la sonorense caló hondo en el seno morenista, donde de forma increíble la tachan de desleal.



Se acerca la toma de decisiones y de poner a cada cual, en su lugar, para las próximas elecciones del 2021, donde Lilly Téllez juega un papel importante en buscar la gubernatura sonorense sola o en alianza (ahí la discrepancia de la 4T que ve en riesgo esa posición), para llamarle ’desleal’ por no convenir a los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador.



El ataque es brutal en varios medios de comunicación y en especial del portal de noticias que ’consiente’ abiertamente todo lo que haga AMLO y reprime cualquier comentario en contra de la llamada ’4ta. Transformación’.



Téllez renunció a participar dentro del grupo de Morena en febrero cuando argumentó ’diferencias de criterio’, anunciando su decisión mediante su cuenta en Twitter.



Estaba prácticamente segregada de la fracción, ya que la mayoría de las senadoras estaban en contra de su posición.



La senadora dejó en semanas pasadas a la bancada morenista para ser legisladora sin partido; ahora, ya es del Partido Acción Nacional.



’Con mucha alegría y entusiasmo doy la bienvenida a Lilly Téllez como nueva integrante de Senadores del PAN. Todo el que quiera un cambio para que México esté mejor y comparta nuestros valores es bienvenido. Somos la opción de progreso, democracia y libertad’, indicó el coordinador panista en la Cámara Alta, Mauricio Kuri.



Lilly Téllez mediante su cuenta de Twitter señaló que ’agradezco la invitación a integrarme a Senadores del PAN. Seguiré trabajando contra la corrupción, la injusticia y la desigualdad. Voy con fuerza por la libertad, el Estado de Derecho y la prosperidad de México. Firme en mis principios y valores, cumplo mi palabra’.



La labor de la nueva integrante en el campo del periodismo y la política, en donde ha sido reconocida por sus diferentes trabajos de investigación y sus propuestas.



En fin, dice aquel viejo refrán que ’hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan...’ . Hay de otros, como el de Bartlett, que llevan escurriendo su ’mugrero’ a donde vayan (pero nadie dice nada de la 4T)… pero para los aplaudidores no es deslealtad, no es traición, es solo conveniencia política.



