Limita ISSSTE información de unidades de terapia intensiva en Veracruz

• No adoptó un criterio de búsqueda amplio: INAI



El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) un criterio de búsqueda amplio de la cantidad de camas con las que cuenta la Unidad de Terapia Intensiva, en las Clínicas Hospital en el estado de Veracruz.



El ISSSTE se limitó a entregar información del Hospital Regional Veracruz y de la Clínica Hospital Xalapa, por lo cual el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta del Instituto de salud y le instruyó realizar una búsqueda e informar al particular la cantidad de camas con las que cuenta la Unidad de Terapia Intensiva, en las Clínicas Hospital ’Coatzacoalcos’, ’Orizaba’, ’Poza Rica’ y ’Tuxpan de Rodríguez Cano’, de la Delegación Estatal Veracruz.



Esta solicitud de información, destacó el INAI, ofrece al ISSSTE la oportunidad de llevar a cabo ejercicios de transparencia proactiva, que acerquen a los ciudadanos datos oportunos y útiles, en el contexto de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2.



’A partir de la emergencia sanitaria, las clínicas públicas del ISSSTE y del IMSS se han tenido que dividir para albergar, algunas en exclusivo, pacientes con COVID-19; otras, naturalmente, para continuar con la atención de pacientes con el resto de las necesidades de atención médica’, apuntó el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas.



Al presentar el asunto ante el Pleno, Acuña Llamas enfatizó que esta solicitud de información ofrece al ISSSTE la oportunidad de llevar a cabo ejercicios de transparencia proactiva, que acerquen a los ciudadanos datos oportunos y útiles, en el contexto de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2.



’Seguramente el tema del COVID-19, como es un asunto de emergencia nacional, tiene que estar muy bien ubicado y, naturalmente, se debe cumplir con el segundo trimestre de deberes de transparencia’, apuntó el Comisionado Presidente del INAI.



El solicitante requirió al ISSSTE saber cuántas camas se tienen en la Unidad de Terapia Intensiva de la Delegación Estatal Veracruz. El sujeto obligado manifestó que la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional B Alta Especialidad cuenta con cinco camas, y la Clínica Hospital de Xalapa con tres camas.



Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que el sujeto obligado entregó la información incompleta, pues sólo proporcionó datos de dos hospitales del estado.



En una búsqueda de información oficial, el INAI advirtió que además del Hospital Regional Veracruz y de la Clínica Hospital Xalapa, la entidad federativa cuenta con diversas unidades médicas, entre las que se encuentran las Clínicas Hospital ’Coatzacoalcos’, ’Orizaba’, ’Poza Rica’ y ’Tuxpan de Rodríguez Cano’; sin embargo, el sujeto obligado omitió entregar los datos requeridos sobre éstas.



Lo anterior, en virtud de que si bien el sujeto obligado cuenta con diversas unidades médicas en el estado de Veracruz; lo cierto es que únicamente las clínicas hospital y hospitales generales y regionales cuentan con la infraestructura de cuidados intensivos o terapia intensiva.



En consecuencia, la ponencia del Comisionado Presidente concluyó que el ISSSTE no adoptó un criterio de búsqueda amplio, pues se limitó a entregar información del Hospital Regional Veracruz y de la Clínica Hospital Xalapa.



Por lo anterior, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta del ISSSTE y le instruyó realizar una búsqueda e informar al particular la cantidad de camas con las que cuenta la Unidad de Terapia Intensiva, en las Clínicas Hospital ’Coatzacoalcos’, ’Orizaba’, ’Poza Rica’ y ’Tuxpan de Rodríguez Cano’, de la Delegación Estatal Veracruz, al 12 de abril de 2020; ello, en todas las unidades administrativas competentes, en la que no podrá omitir a la Delegación Estatal Veracruz.