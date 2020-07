Limpian y desazolvan rejillas pluviales en vialidades de Acapulco

La lluvia registrada la madrugada de este viernes acompañada de fuertes vientos ocasionó la caída de árboles, arrastre de residuos y basura que azolvaron rejillas y desagües pluviales en avenidas y calles de la ciudad, desechos que retiraron brigadas de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales.



Las cuadrillas de trabajadores se desplegaron sobre el boulevard Vicente Guerrero, en la entrada de la colonia Emiliano Zapata, en las avenidas Ruiz Cortines, Cuauhtémoc, Costera Miguel Alemán y la Escénica Clemente Mejía Ávila, donde realizaron el retiro de basura, tierra, piedras y ramas de árboles.



Asimismo, se realizó barrido manual, chapona, rastrilleo y recolección de tierra en la colonia Progreso, el Paseo del Pescador y el Malecón, zonas que fueron atendidas oportunamente desde las primeras horas del amanecer.



Estas acciones se realizan de manera permanente durante la temporada de lluvias, a fin de que los desechos sólidos no lleguen al mar y la que la ciudad permanezca limpia, con ello evitar contratiempos a los automovilistas y pasajeros del transporte público en vialidades anegadas.



Servicios Públicos Municipales exhorta a la población a no arrojar basura en las calles, ríos o arroyos, así como esperar los camiones recolectores para que los residuos reciban un tratamiento adecuado, no sean arrastrados por las corrientes de lluvia y no contaminen las playas del puerto.