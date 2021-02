’Linchamientos’, los señalamientos en

Contra del Toro sin cerca: Erika Valencia





La prócer ’defensora de los derechos de la mujer’, también diputada, Erika Valencia Cardona debería guardar silencio por prudencia política ante los señalamientos en contra de su candidato a gobernador Félix Salgado Macedonio.

Quien es la encargada de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso de Guerrero Erika Valencia, defiende el registro de Félix Salgado Macedonio para la gubernatura y, además, señala que son ’normales los linchamientos y calumnias’ durante los procesos electorales.

Es correcto que la política morenista defienda la causa de Félix Salgado Macedonio; el problema surge cuando dice que esto es parte del proceso electoral y con ello, no solo pone en duda la veracidad de las mujeres acusadoras, sino que las ubica en el papel de calumniadoras y causa de los linchamientos mediáticos.

Mal papel de la legisladora, quien debería moderarse en sus señalamientos, porque ella misma al hacer esas declaraciones, también se descalifica y queda en papel de simuladora y no de defensora de los derechos de las mujeres, a quienes dice representar.

Donde sí tiene razón es en que serán las autoridades correspondientes las que juzgarán estas acusaciones en contra del ’Toro sin cerca’, quien aún no tiene asegurada la candidatura, pues lo suyo fue una solicitud de registro ante la instancia electoral estatal este día lunes, 15 de febrero, justamente en el Día de la Mujer Mexicana.

Consolidar esta aspiración también dependerá de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, la que está en proceso de evaluación de las demandas de violación, y su dictamen será la base para hacer candidato o no a Salgado Macedonio.

Mientras seguiremos viendo las dos posturas: la de Morena apoyando a Félix, y los colectivos de mujeres manifestándose en contra de esta designación, porque se niegan que este personaje sea candidato y eventualmente gobernador.

Al final de este mes sabremos el resultado y veremos si finalmente Salgado Macedonio logra superar las acusaciones y obtiene por fin la tan deseada candidatura.