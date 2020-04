*Líneas de atención psicológica ante posibles trastornos emocionales de la población

*Propuestas del PRI para atender a jóvenes durante la pandemia



Los expertos en salud mental empiezan a alzar la voz acerca de los problemas que en la población pueden generar estos días de cuarentena ante el avance de la pandemia generada por el coronavirus.

El aislamiento social, el miedo a enfermar o sus familiares, se conjuntan con la preocupación por el empleo y los ingresos.

Sin tener los datos, porque no se ha hecho un seguimiento de la situación emocional de las personas que están encerradas ni en quienes tienen forzosamente que salir a trabajar diariamente, es de esperar que ya exista en ellas problemas de ansiedad, estrés, depresión, fobias, y manifestaciones de violencia al no poder gestionar sus emociones.

En algunos países ha incrementado la venta de alcohol en sus distintas presentaciones y en México no es la excepción.

Alteraciones en el consumo de alcohol y trastornos alimentarios son otros padecimientos que se esperan en la población mexicana.

Lo más grave será para quienes sus familiares enfermen y fallezcan al no poder despedirse de ellas, ni realizar los rituales fúnebres ni puedan atender su duelo.

Ese sufrimiento e incertidumbre del futuro inmediato propio de escenarios de guerra o pandemias, terminan por crear problemas mentales de distinta naturaleza, de acuerdo a las experiencias vividas durante ésta.

Habrá que reconocer que la UAGro se adelantó a esta necesidad social, y el rector Javier Saldaña puso a disposición de los universitarios una línea telefónica para atender a quienes necesiten ser atendidos ante el padecimiento de algún tipo de problema emocional.

La presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, atenta esta problemática también puso a disposición de la población una línea de atención psicológica para atender quienes presenten trastornos emocionales ocasionados por la contingencia sanitaria de COVID-19

Su finalidad será ayudar a la población que llegara a enfrentar trastornos como ansiedad, preocupación, miedo o pánico, por la contingencia sanitaria.

Mañana lunes, el presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán anunciará lo propio, pondrá a disposición de la ciudadanía su equipo de psicólogos para dar contención emocional a la población del municipio que esté sufriendo afectación por la crisis de salud que ha provocado el coronavirus en el mundo.

Se espera que pronto se cree una línea de coordinación entre instituciones de salud federal, estatal y municipal para poder dar atención a una mayor cantidad de población y a distintos niveles de problemática.

PRI PROPONE 5 PUNTOS PARA APOYO DE JÓVENES

El Partido Revolucionario Institucional ha presentado alternativas y soluciones posibles al problema que enfrentan los jóvenes en estos momentos y cuando pase esta Pandemia del Covid-19, que dejará a muchos de ellos en la incertidumbre económica y social en nuestro país.

El líder estatal priista en Guerrero Esteban Albarrán Mendoza, reconoció que los jóvenes estudiantes y emprendedores mexicanos son un sector muy importante en nuestro país, y por lo tanto deben ser atendidos por el gobierno mexicano, mediante líneas de crédito para apoyar a emprendedores de Pymes, a tasa cero de interés, para quienes tengan al menos un año de operación, para reactivar la economía y evitar el cierre de negocios.

La segunda propuesta es la de tener Internet gratuito y de calidad para continuar las clases y tareas en línea. La SEP debe habilitar redes de Internet gratuito y aumentar la banda ancha a quienes ya la tienen, especialmente en zonas de bajos recursos para apoyar las clases en línea. La tercera es que se implemente un sistema de educación a distancia para que todos los jóvenes concluyan su plan de estudios en tiempo y forma.

La Cuarta, propuesta del PRI, es que la Secretaría de Hacienda haga una prórroga para la presentación de declaraciones fiscales a jóvenes dados de alta en el Programa de Personas Físicas con Actividad Empresarial y suspensión de multas por pago tardío, y la quinta consiste en la implementación del servicio social en línea, para acreditar y validar el servicio social en las instituciones que los jóvenes lo realizan y así no se afecte su titulación.