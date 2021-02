Líos del Cambio de Sistema.........

EN TIEMPOS DE CRISIS SE COMPRUEBA DE QUE HAY MUCHOS TRASEROS DE PAJA QUE TIENEN MIEDO A LA LUMBRE CERCANA…



DESDE HACE AÑOS LA FAMOSA MAFIA RUMANA QUE ROBA CUENTAS DE EXTRANJEROS QUE VIAJAN A VACIONAR A LA RIVERA MAYA OPERA CON LA COMPLICIDAD DE POLÌTICOS, EMPRESARIOS, POLICÍAS, MILITARES, FINANCIEROS Y BANQUEROS Y SOCIOS AL POR MAYOR y curiosamente al igual que en otros delitos no se investiga o las investigaciones son tan lentas que cuando las buscan andan perdidas en los tiempos y todos entendemos que con esas cantidades de recursos, muchos investigadores, como en otros casos, siempre se tropiezan y caen porque las maletas de dinero y de sobornos son enormes y así la impunidad y la protección sigue porque al final de cuentas en México, como en otras partes, solamente se castigan o investigan los delitos cuando son escandalosos y no se pueden calmar o cuando se utilizan para desviar la atención de otros casos que en verdad hieren a la sociedad mexicana como es el asunto de la represión y tortura y del tráfico de menores y la pedofilia que involucra a muchos altos funcionarios, empresarios, banqueros y extranjeros que operan con total impunidad en el país, o bien, se pretende que nadie voltee a preguntar sobre los depósitos en el principado de Andorra o se busquen las verdaderas razones por las que se comercia y controlan muchos procesos de selección de candidatos a puestos de elección con la compra real de las voluntades de los que controlan las mafias de las organizaciones políticas en el país… y se hacen pentontos cuando ven que llegan los ’inversionistas’ ligados a los narcotraficantes nacionales o extranjero que ya operan en México con enormes recursos, armados y financieros… pero, todo está bien…



Lo que es de notar es que el presidente sabe que tendrá que poner velocidad y organización con los cambios ideológicos que requiere el país para concretar el CAMBIO DE SISTEMA que se ha propuesto. Sin duda tendrá que tener muy claro la capacidad de respuesta de los grupos de poder financiero, empresarial y comercial que cuentan con organismos políticos que serán la ’oposición’ a este tipo de proyecto y así que pronto veremos a lo mejor antes de lo que pensamos la real confrontación político-ideológica y financiera que se dará con los sectores de poder y en ello al parecer lo único que puede tener, el presidente, de fuerza, es el enorme apoyo popular algunos conscientes y otros con el factor del resentimiento social que se pondrá de su lado para realizar y controlar este primer enfrentamiento, y todos esperamos que en este proceso no intervengan las fuerza internacionales con los grupos de poder financiero que buscan intervenir en México como lo hicieron para alcanzar la protección de sus enormes negocios y corruptelas de años anteriores.



El presidente habla de que es increíble que algunos expresidentes terminaran como empleados de las grandes empresas que fueron las beneficiarias de los enormes negocios realizados en el país usando los recursos financieros y materiales para hacer sus negocios privados, y en tales condiciones se comprueba la dependencia político-ideológica de esos políticos que al final de cuentas no gobernaban para el beneficio de los mexicanos sino para la protección de los intereses de las empresas trasnacionales que explotan al país.



El asunto es que por otro lado existen muchos empresarios, comerciantes y financieros que apoyan el proyecto de AMLO con el fin de que no se violenten las masas y que generen conflictos y movimientos de protesta, porque es claro que la política de reparto y de apoyos de recursos cuando menos hace que la situación económica sea mucho más llevadera que si no tuvieran ningún apoyo, y con esos recursos se reactiva el consumo y la producción de los productos nacionales para generar empleos y se mantienen a los grupos en paz y en tranquilidad, así las cosas, es bueno ese apoyo, lo que nadie podrá entender es el cómo se podrá ejercer el cambio ideológico y de concepción del reparto de la riqueza nacional en favor de las mayorías sin que se afecten los intereses de las minorías, porque al final de cuentas, esos grupos poderosos económicamente son los que se siguen beneficiando por medio del concepto de que utilizan los fondos y los recursos públicos para hacer sus negocios privados, y cuando se afecten, pues ese apoyo ya no será como lo es en la actualidad y en un caso se podrán enfrentar porque es peor que las mentadas cuando se afecta a los bolsillos e intereses de los multimillonarios. Ahí, está el primer bastión que tendrá que conquistar AMLO para realizar el cambio de sistema sin complicaciones, el asunto es que no se puede entender el cómo poder hacerlo sin llegar a la confrontación.,



Hace algunos años preguntaba a un grupo de empresarios de nuevo León las razones por las que la violencia verbal contra Echeverría jamás bajo de nivel y ellos me contestaron que al final de todo, pues hasta se mentaban la madre, pero que en ese tiempo ellos ganaron e hicieron muchos negocios porque todo se valía menos afectar los bolsillos de sus enormes intereses y que todo era un juego que a las dos partes convenía.



En el pasado. los neoliberales. les abrieron las puertas a los negocios que beneficiaban a las empresas trasnacionales y cerraron oportunidades a las empresas nacionales, hoy en día los privilegiados independientemente de su productividad, eficiencia y utilidades, son los productores nacionales o los inversionistas nacionales y los grandes negocios están reservados para su empresas y negocios y esto apoya la fuerza económica nacional y hace que la distribución de la riqueza sea más ordenada en favor de las mayorías y al generarse este proceso las clases marginadas aumentan su capacidad de consumo y de ingresos y es así que los apoyos al presidente son enormes y ahí estaba la verdadera fuerza moral y social del presidente y ante esa realidad, por el momento, hay poco para oponerse…