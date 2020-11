Liquidez, el mayor problema las empresas

LA PANDEMIA DE COVID 19 HA PROPICIADO EN LAS EMPRESAS FALTA DE LIQUIDEZ PARA MANTENER A SU PERSONAL Y SUS OPERACIONES



CIUDAD DE MEXICO .- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló hoy que un nuevo informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las empresas asegura que las mayores dificultades a las que se han enfrentado han sido la falta de liquidez para mantener su personal y sus operaciones, la perturbación de la actividad de los proveedores y el acceso a las materias primas.



Habida cuenta de que las empresas ya debían hacer frente a una gran presión competitiva antes de la crisis, las restricciones gubernamentales y sanitarias y los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 han constituido una dificultad añadida para muchas empresas.



Los resultados del estudio ponen de manifiesto que la perturbación de la falta de liquidez ha sido la mayor dificultad. En más del 85% de los casos se señaló que la pandemia había tenido una repercusión económica de nivel elevado o medio en la actividad empresarial. Sólo una tercera parte de las empresas destacó que contaba con fondos suficientes para su recuperación. Las microempresas y las pequeñas empresas (las que poseen 99 empleados o menos) fueron las más afectadas.



En la encuesta, realizada por diversas organizaciones empresariales (EBMO), participaron más de 4.500 empresas de 45 países. Las EBMO reunieron datos de sus miembros de marzo a junio de 2020. Las preguntas formuladas a las empresas trataron sobre la continuidad de su actividad, su fortaleza financiera y su fuerza de trabajo.



El 78% de las empresas encuestadas manifestaron que habían modificado sus operaciones para hacer frente a la pandemia de COVID-19, y tres cuartas partes lograron proseguir su actividad pese a las medidas adoptadas a raíz de las restricciones gubernamentales. El 85% de las empresas aplicó medidas para proteger a su personal frente al virus.



Casi el 80% de las empresas, en particular las de mayor tamaño, señaló que tenía previsto mantener su personal. No obstante, alrededor de una cuarta de las empresas manifestó que esperaban perder más del 40% de su personal.



Con respecto al futuro, cabe subrayar la necesidad de prepararse para circunstancias imprevistas y mitigar los riesgos asociados a la perturbación de la actividad empresarial. Menos de la mitad de las empresas encuestadas, en particular las microempresas y las pequeñas empresas, contaban con un plan de continuidad de sus operaciones al surgir la pandemia. Por otro lado, únicamente el 26% de las empresas participantes en la encuesta manifestaron estar plenamente aseguradas, al tiempo que el 54% no disponía de cobertura alguna. Las empresas medianas (las que poseen de 100 a 250 empleados) fueron las más proclives a contar con una cobertura total o parcial.



Fuertes medidas de apoyo gubernamental a las empresas es asimismo fundamental para la recuperación de las mismas. Cuatro de cada diez empresas señalaron que no disponían de fondos económicos para facilitar su recuperación, al tiempo que dos terceras partes manifestaron que su financiación era insuficiente. De los sectores analizados, el turismo y la hostelería, y en menor medida, el comercio y la venta al por menor, son los que acusaron un mayor déficit de financiación.



Las EBMO facilitaron la elaboración del informe al recopilar los datos de la encuesta y compartirlos con la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) de la Organización Internacional del Trabajo. La ACT/EMP es una dependencia especializada de la Secretaría de la OIT que mantiene una estrecha relación con los mandantes de los empleadores de forma directa….



BLACK FRAIDAY: ES HORA DE DERRIBAR A MAZON DICE LA CSI



Este ’Black Friday’, la Central Sindical Internacional (CSI) se suma a un movimiento mundial que pide que se adopten medidas urgentes para hacer frente a los abusos empresariales cometidos reiteradamente por Amazon.



Los gobiernos y las instancias reguladoras deben intervenir para impedir que Amazon abuse de su posición dominante en el mercado, apriete a las pequeñas y medianas empresas. deteriore las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y no pague los impuestos que le corresponden.



Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, dijo: ’Existen soluciones simples para atender a nuestras peticiones, pero está claro que Amazon no se puede reformar. Ha crecido demasiado como para que cambie su manera de actuar, hay que derribarla’.



’En todo caso, a medida que Amazon crece, los abusos cada vez son más graves. Hemos descubierto su programa secreto de vigilancia y las tácticas antisindicales y en contra de los trabajadores que emplea de forma sistemática. Solo hay una manera de solucionar el problema: derribar a Amazon’.



La CSI se ha sumado a una coalición mundial para hacer que Amazon pague (#MakeAmazonPay). El grupo incluye a UNI Global Union, Progressive International, activistas ambientales, órganos de control de cuestiones fiscales y docenas de organizaciones de la sociedad civil.



La coalición ha formulado 23 demandas comunes en cinco ámbitos:



Mejorar el lugar de trabajo.



Proporcionar seguridad en el empleo para todos.



Respetar los derechos universales de los trabajadores.



Operar de forma sostenible.



Devolver a la sociedad.



Christy Hoffman, Secretaria General de UNI Global Union, dijo: ’Amazon es un peligro claro e inminente para nuestras sociedades. Sin embargo, nadie puede ganar solo en todos los frentes en los que Amazon es problemática. No se trata solo de los derechos de los trabajadores, sino también de la vigilancia digital, la elusión fiscal, el cambio climático o los mercados justos. Es hora de que aunemos nuestras fuerzas como movimiento mundial para lograr que Amazon pague. Amazon debe cambiar. Tenemos que unirnos y ganar. Lo sé porque lo hemos hecho antes’.



La Encuesta Mundial de la CSI 2020 reveló un amplio respaldo al aumento de los impuestos y la regulación para las grandes empresas tecnológicas internacionales, como Amazon, y la opinión generalizada de que estas empresas han afectado negativamente a los trabajadores, la sociedad y la protección de datos.



’En momentos como este los trabajadores de todo el mundo necesitan que sus gobiernos y las instancias reguladoras actúen. Sabemos que Amazon no puede cambiar; si pudiera hacerlo, ya lo habría hecho a estas alturas. Pedimos a los gobiernos que hagan su trabajo e intervengan para que Amazon no continúe actuando con impunidad empresarial. Es hora de derribar a Amazon’, añadió….



INVERTIRÁ EL ISSSTE 7 MIL 280 MDP EN OBRA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN 2021: LARP



Al presentar los avances del Programa de Equipamiento de Unidades Médicas 2021 ante los miembros de la Junta Directiva, máximo órgano de gobierno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda, informó que se invertirán 7 mil 280 millones de pesos en obra pública y tecnologías médicas necesarias para brindar una mejor atención a los 13.5 millones de derechohabientes.







’Tenemos en el presupuesto de egresos 2021, aprobados mil 980 millones de pesos, 800 millones de pesos para obra pública y mil 180 millones para equipamiento, además de los 5 mil 300 millones de pesos que efectivamente ya tenemos por la enajenación del predio de Plaza de la República’, puntualizó durante la sesión ordinaria 1372, que se realizó de manera virtual.



Durante la última sesión de este año, en la que participaron los dirigentes de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida; de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM), Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano; del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), Luis Miguel Victoria Ranfla, y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ramírez Pineda subrayó: ’Estamos tratando de optimizar el capital humano de las diferentes unidades médicas y el uso de los recursos de equipo, para ir reduciendo la subrogación y eficientar el servicio’.



El titular del ISSSTE afirmó que el Programa de Equipamiento de Unidades Médicas 2021 fue elaborado por la Dirección Normativa de Salud, a cargo de Ramiro López Elizalde, basado en el levantamiento del censo de necesidades y prioridades, que se realizaron conjuntamente con las ideas, observaciones y propuestas de la representación sindical que conforman el órgano de Gobierno del Instituto.



Por su parte, López Elizalde, al presentar a los integrantes del cuerpo de Gobierno del ISSSTE el programa de equipamiento informó que se han priorizado un total de 26 mil 619 equipos y sets de instrumental, en beneficio de 143 unidades médicas en todo el país….



