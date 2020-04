Lisset Marcelino nueva coordinadora de bancada de Morena en Congreso de Hidalgo.



Ricardo Montoya.



Luego de dos semanas de permanecer acéfala tras la solicitud de licencia de Ricardo Baptista Gonzalez, identificado con el Grupo Universidad del expriista Gerardo Sosa, Lisset Marcelino, del grupo de Morenistas Puros fue designada como nueva coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.



Esto pese a que a principios de marzo, a través de un fracasado albazo, el Grupo Universidad intentó imponer a Noemi Zitle Rivas.



Tras la negativa de Víctor Osmind Guerrero Trejo de reconocer a Zitle, se celebró una reunión entre diputados e integrantes del Comité Estatal para determinar en quien debería recaer la coordinación.



Durante la reunión, con excepción de Carlos Mendoza quien se asume como el dictadorcito de ese órgano colegiado, los demás integrantes del Comité Estatal respaldaban que Victor Osmind asumiera la coordinación.



El pretexto de Mendoza para no apoyar a Osmind fue que el legislador de Zimapan supuestamente era mal visto por "apoyar" al PRI y no al grupo Universidad.



Aunque dicho argumento fue abucheado por sus compañeros, salvo la Secretaria de Prensa que es una de sus incondicionales, Victor Guerrero decidió no aceptar la postulación y apoyar a Lisset, cuyo asesor por cierto es el mismo Carlos Mendoza.



Así con el respaldo del Comité Ejecutivo Estatal y de los diputados Morenistas Puros, Lisset es la nueva coordinadora de la bancada.