Lista de estrellas invitadas

Se tienen preparadas diversas actividades con muchas estrellas invitadas en el marco de la Primera Edición Pride Virtual 2020, la cual se llevará a cabo el próximo Viernes 26 y Sábado 27 de Junio en una transmisión por diversas plataformas (ambos días desde las 17 a las 19 horas).



Con un mensaje en favor de la inclusión y la convivencia de las diversas identidades que habitan la Ciudad de México, se llevará a cabo el XLII aniversario de la Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual e Intersexual (LGBTTTI) el próximo viernes 26 y Sábado 27 de junio, que por primera vez y debido a la emergencia sanitaria que ha propiciado la pandemia de Covid-19 se llevará a cabo de forma virtual, sin perder ésa magia y fastuosidad acostumbrada, adoptando por ésa razón el nombre de Primer Edición Pride Virtual. Este año las actividades serán transmitidas por diversas plataformas tales como 11:11 OFICIAL, INFLUENCIA TV y GAY PRIDE MX en Youtube, que es el canal oficial de este evento.



En dicho acto que reunirá a muchas estrellas invitadas a formar parte de esta fiesta que rinde homenaje a la diversidad, se ha adelantado que estarán presentes entre otras figuras Lucía Méndez, Carmen Campuzano, Susana Zavaleta, Lyn May, Alejandra Ávalos, Patricia Manterola, ATL Garza, Karime Pindter, Wapayasos, Rayito Colombiano, Iskander, MDO, Michael G, Milán Mart, Alex Mont, Merengozza, 11:11, Dueto Veralux, Pável Arámbula, Gbli Garibaldi, Fretzones, Dany Deglein, Drag Vesti International, Erick Zepeda, Ana Paula, Dverso, Jorge Dominguez y su Grupo Class, Rosk, Memo, Tercero A, Dafne, Lúmar, Michelle Franco, Ingrid, CNC, Anny B, entre muchos más que se irán sumando.



Este evento virtual se llevará a cabo el 26 y 27 de Junio de las 17:00 a las 19:00 horas y se ha confirmado que la reina será Lucía Méndez, además por primera ocasión se estará haciendo una inclusión a la comunidad LGBTTTI+ al rey que en esta ocasión será Sebastián Adame. Alfredo Adame por su lado será el padrino para el corte de listón y el himno en el Gay Pride Virtual corresponde al tema "Seek of Love", interpretado por Angelo Diep y ATL Garza. Los influencers tendrán su propia reina y este título corresponde a Karime Pindter, mientras que Wapayasos, Angelo Diep y 11:11 serán los voceros del Gay Pride 2020 que sin duda hará historia.



La marcha LGBTTTI+ es un orgullo de fiesta y dignidad, rodeada de colores y festividad, sin embargo, debido a las circunstancias que se están viviendo en todo el planeta en relación al COVID 19 y para no arriesgar a nadie, no será presencial este año por órdenes gubernamentales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El deber principal es cuidar a todos, por ello, todo seguirá su curso en un formato virtual, para no detenernos en propiciar el acercamiento con la comunidad LGBTTTI+, de la CDMX, en una cita con la historia para refrendar lo que se ha logrado y lo que aún falta por hacer en la comunidad LGBTTTI+



Este año la premisa es seguir dándole voz a los derechos humanos de la comunidad que integra la diversidad sexual y se busca que se genere conciencia y que aplaudan en todos los rincones del mundo entero a los activistas que siguen plantando cara por mejores condiciones de vida y por cuidar y velar los logros alcanzados hasta el momento.



A estos grupos también se unirán jóvenes LGBTI, universitarios, lesbianas, familias lesbomaternales y homoparentales, y personas LGBTI con capacidades diferentes, así como adultos mayores de la diversidad sexual.

Si bien el carácter de esta actividad es festiva, las organizaciones y grupos participantes no olvidan que los avances legislativos no se han traducido en cambios culturales que disminuyan o erradiquen la discriminación contra las poblaciones LGBTTTI. Tan sólo en el DF se han reportado 190 asesinatos de odio por homofobia en los últimos 19 años, según cifras de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH). Por ello se siguen demandando la implementación de las Alertas de Género exigidas por el movimiento amplio de mujeres, así como la demanda de las mujeres transexuales por la tipificación de asesinatos contra integrantes de este sector como feminicidios.



Además se ha estado solicitando el reconocimiento de los derechos a la seguridad social y de acceso a la salud de las y los trabajadores de toda la diversidad sexual, sin importar su estado civil, así como un llamado a todos los medios de comunicación a que revisen su actuación en materia de Derechos Humanos, para que integren contenidos e imágenes con una perspectiva inclusiva sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, absteniéndose de hacer escarnio, burla, discriminación y apología de la violencia contra la población LGBTTTI.



Lucía Méndez, Carmen Campuzano, Susana Zavaleta, Lyn May, Alejandra Ávalos, Patricia Manterola, ATL Garza, Wapayasos, Alfredo Adame, Sebastián Adame, Karime Pindter, Rayito Colombiano, Iskander, MDO, Michael G, Milán Mart, Alex Mont, Merengozza, 11:11, Dueto Veralux, Pável Arámbula, Gbli Garibaldi, Fretzones, Dany Deglein, Drag Vesti International, Erick Zepeda, Ana Paula, Dverso, Jorge Domínguez y su Grupo Class, Rosk, Memo, Tercero A, Dafne, Lúmar, Michelle Franco, Ingrid, CNC, Anny B, entre muchos más estarán presentes en el Gay Pride 2020 este Viernes 26 y Sábado 27 de Junio de cinco a siete de la tarde, en la primera edición del Pride Virtual que se transmitirá por diversas plataformas y el canal de Youtube oficial Gay Pride Mx. No hay libertad política si no hay libertad sexual. Nadie será libre, hasta que todos seamos libres.