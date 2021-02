Lista de negocios y empresas que cierran por falta de gas

México enfrenta una inédita crisis energética por falta de gas natural debido al limitado flujo del combustible provocado por las bajas temperaturas en el sur de Estados Unidos.



La congelación de ductos de Texas que transportan gas natural hacia plantas de electricidad mexicanas provocó el lunes un apagón masivo en seis estados del norte de México que dejó sin luz a más de 4,7 millones de personas, una cifra que después se elevó a 5,9 millones por los cortes programados que después hubo en 23 estados.



El 16 de febrero el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) declaró "alerta crítica" en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas).



El operador del Sistrangas recordó que permanece baja la disponibilidad de suministro de gas natural a México, esto debido la una tormenta invernal, un evento meteorológico fuera de su control.



Los apagones y el frío han dejado pérdidas de al menos 2 mil 700 millones de dólares en los seis estados fronterizos del norte de México, con 2 mil 600 empresas afectadas y casi 1,3 millones de trabajadores directos, según datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).



A continuación, una lista actualizable sobre las empresas que han suspendido operaciones o se han visto en la necesidad de tomar acciones extraordinarias por la falta del energético.



NatGas (Guanajuato)



En Celaya la empresa NatGas estará cerrada hasta nuevo aviso. Derivado del fenómeno climático, no hay suficiente gas natural en México para surtir a todos sus clientes



Productora Nacional de Papel (San Luis Potosí)



Desde el sábado pasado la empresa ubicada en San Luis Potosí, limitó sus operaciones, y con el paro obligado en sus dos plantas, deja de producir 500 toneladas diarias.



Ecogas (Chihuahua)



En Chihuahua, la empresa Ecogas, dio a conocer que durante las próximas horas e incluso días, podría haber intermitencia y suspensión en la distribución del gas natural, derivado a las condiciones climáticas que se han generado alrededor del norte del país como del sur de los Estados Unidos.



Restaurante La Nueva Central (Chihuahua)



La falta de gas natural y baja presión en las líneas ha ocasionado que varios restaurantes de Ciudad Juárez han estado cerrando sus puertas.



De acuerdo con información de clientes y empleados de uno de los restaurantes afectados como es La Nueva Central, la baja presión de la línea de gas natural, ocasionó que desde la tarde del martes se le avisara a la clientela que iban a cerrar el negocio por esta situación.



Maquiladoras (Chihuahua)



De las 120 empresas maquiladoras en Chihuahua a las que se les limitó el suministro de gas natural, las más afectadas han sido aquellas que utilizan el energético en sus procesos de producción como de fundición de aluminio, proceso de azúcares y de inyección de plástico, planchado de vestiduras automotrices, indicó la presidenta de Index Juárez, Fabiola Luna Ávila.



De estas 120 empresas, el 30 por ciento –alrededor de 40- utilizan el gas natural en sus procesos productivos, según estimó Héctor Gutiérrez, director ejecutivo de la Asociación de Manufactura de Exportación.



Costco (Chihuahua)



La tienda Costco en Ciudad Juárez dio a conocer a sus clientes que ante la iniciativa de cortar el suministro a maquiladoras como a grandes tiendas; en la tienda no tendrán servicio de comida por los siguientes días.



Fue a través de una publicación en redes sociales donde dieron a conocer que ante la escases en el suministro de gas natural, a partir de hoy y hasta nuevo aviso se dejará de vender productos de panadería, pollos rostizados, pizzas y chicken bake.



Audi y Volkswagen (Puebla)



El desabasto de gas natural en el estado de Puebla provocó que la producción automotriz se detuviera en la planta de Audi ubicada en el municipio de San José Chiapa, Puebla.



Así lo dieron a conocer a través de un comunicado interno, donde la empresa mencionó que se irán a un paro técnico por causa de fuerza mayor debido a una falta en el suministro de gas causado por las heladas en Texas, Estados Unidos.



Mazda (Guanajuato)



Mazda Salamanca inició un paro técnico en su planta de Salamanca, que durará dos días y reanudarían labores hasta el próximo 20 de febrero.



En Guanajuato hay más de 290 empresas del sector automotriz y que estaría siendo afectadas ante un posible paro generalizado de esta industria.



Tiendas HEB



La cadena HEB anunció que disminuirá la producción de pan y tortilla en sus tiendas, debido a la escasez de gas natural que enfrenta el país.



A través de su cuenta de Twitter, Tiendas HEB anunció que reducirá el consumo de gas, pero ello se traducirá en limitar la producción de pan y tortillas en sus establecimientos, hasta nuevo aviso.



Ford (Sonora)



La falta de gas afectó la operación de la Planta Ford de Hermosillo, por lo que tuvo que hacer un paro de actividades en lo que se restablece la situación presentada originalmente en Texas, Estados Unidos.



Información enviada a los empleados de la Planta Ford por parte del Sindicato Progresista de Ford Motor Company, confirma que hubo un paro por el motivo de falta de gas, luego de que Texas dejó de enviar gas natural por problemas climatológicos.



ENCO GNV



Ante el desabasto de gas natural que prevalece en el país, Combustibles Ecológicos Mexicanos (Enco GNV) anunció que disminuirá el suministro de gas natural a vehículos hasta que tengan que suspenderlo de manera definitiva, por lo que advirtió a sus clientes tomar las medidas necesarias.



’Nos vemos obligados a disminuir el suministro de gas natural vehicular (GNV) y dependiendo de las disposiciones oficiales y sin previo aviso, a la suspensión total del suministro’, informó.



AHMSA (Coahuila)



La empresa Altos Hornos de México (AHMSA) registró una pérdida de 10 mil toneladas de acero, esto debido a la falta de energía tras el apagón ocurrido el lunes y que hasta el momento afecta a la región carbonífera de Coahuila.



El ingeniero Luis Zamudio Miechielsen, deirector general de AHMSA informó mediante un comunicado que el apagón ocasionó un paro total en la empresa debido al suministro interrumpido de energía, utilizando la electricidad interna en los rangos mínimos para evitar que los equipos tengan daño irreparable.



Carl’s Jr (Sonora)



Alrededor de 100 restaurantes de los más de 250 afiliados a Canirac, de diversos giros utilizan gas natural en Hermosillo, de los cuales hasta la mañana del miércoles permanecían más de 60 sin el suministro, por lo que tuvieron que cerrar sus puertas.



Las cinco sucursales de los restaurantes de comida rápida Carl’s Jr de la capital sonorense suspendieron su servicio de comida debido al desabasto de gas natural.



Empresarios urgen mejorar infraestructura



El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó al Ejecutivo "a trabajar en conjunto para fortalecer la infraestructura de la red de transmisión y distribución, así como el almacenamiento de combustible y gas, como medidas indispensables para mejorar la seguridad energética del país".



En un comunicado, los empresarios consideraron que la reciente "emergencia eléctrica", que afectó sobre todo a los estados fronterizos con Estados Unidos, pone de manifiesto la urgente necesidad de mejorar la infraestructura de transmisión.



Además, reclamaron concentrar los "limitados recursos" de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las actividades en las que "es rentable y en las que tiene exclusividad por ley y por vocación de servicio a los mexicanos".



El CCE recordó que México "no tiene capacidad de almacenamiento de gas natural, combustible con el que se genera el 60 % de la energía eléctrica del país y que en su mayoría viene de Estados Unidos".



Con información de EFE