Lista estrategia de Adela Román para reactivar la economía de Acapulco

Para reactivar la economía con el impulso de actividades esenciales que permitan generar empleo en beneficio de los acapulqueños, la presidenta municipal Adela Román Ocampo anunció tres acciones emergentes de su gobierno, con el objetivo de mitigar efectos que genera la pandemia de COVID-19.



Como primer punto del plan Acapulco Saldrá Adelante, el Ayuntamiento destinará 10 millones de pesos para la adquisición de semillas e insumos, en beneficio de 10 mil productores campesinos de Acapulco, apoyo que será complementario al programa de fertilizante que coordina por segundo año consecutivo el Gobierno Federal, en el estado de Guerrero.



Con el Programa Emergente de Bacheo de Vialidades, que pondrá en marcha el Gobierno Municipal en próximos días, ante el inicio de la temporada de lluvias; se contempla como segunda opción crear empleos temporales para personas que no tienen trabajo ni ingresos por la suspensión de actividades productivas.



Ocupa el tercer lugar de la estrategia municipal de reactivación económica, un Programa de Trabajo Comunitario para Pescadores, dirigido a socios de cooperativas legalmente establecidas y registradas ante la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico, en beneficio de más de 5 mil familias.



La alcaldesa demandó el respaldo de todos los acapulqueños para frenar los contagios del nuevo Coronavirus, con el objetivo de reiniciar lo antes posible las actividades que generen turismo y empleo, suspendidas por la pandemia que ha dejado más de 40 muertos, una cifra que supera los 500 contagios y la saturación de hospitales.



Adela Román Ocampo reiteró la necesidad de que todos asuman la parte que corresponde para cuidar su salud y la de sus familias, al señalar que el COVID-19 no es un invento y que en estos momentos en Guerrero y especialmente en Acapulco se registran mayores contagios, y que no será posible reiniciar actividades el 1 de junio.



’Estoy profundamente preocupada por la situación, el tiempo nos ha dado la razón, la pandemia se ha extendido en todo Acapulco y la situación es muy grave. Hugo López-Gatell informó que va para largo la pandemia y no podemos levantar la cuarentena en los próximos días’, puntualizó la alcaldesa en un videomensaje.